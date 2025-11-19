昔遭吳慷仁無預警分手！鍾瑶爆牽手型男新歡甜蜜約會 經紀人大方喊：祝福

鍾瑶（右）傳出與攝影師Kair熱戀中。翻攝IG @kairchen

39歲的鍾瑶過往情史都如偶像劇般情節，剛出道時就不避談與吳慷仁交往，但最終被無預警分手；後來曾與曹晏豪被拍到超浪漫約會照，戀情曝光，但分手後，曹晏豪現在已是人夫、人父。近日她被捕捉到與型男攝影師Kair（陳冠凱）甜蜜約會，對新戀情，經紀公司也回應了。

鍾瑶透過經紀人表示：「感謝大家關心，因為對方也算是圈外人，如果有不錯進展就祝福，藝人私生活公司不過問，盼外界用溫柔的視線給予一些空間，是與不是都為她開心。」此外不忘宣傳新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》將上市。

廣告 廣告

鍾瑶不避談感情問題。星星相藝提供

根據《周刊王CTWANT》報導，鍾瑶與Kair牽手約會，而Kair的社群上也經常出現鍾瑶美照。兩人其實早在2023年就被拍到過，但當時澄清只是朋友，經紀人還說Kair「不是她的菜」，但如今約會證據確鑿，經紀人回應也不再直接否認。

新書分享情史：紀錄那些不完美！

鍾瑶新書也會分享過往感情，並表示：「我最喜歡的部分是寫愛情，因為那對我來說非常私密。大家可能比較常聽我聊姑姑、姐妹或家人，但這次我想記錄那些不完美、甚至失戀痛苦與迷惘的時刻。這些篇章很赤裸，希望讀者能在文字裡找到共感。」



回到原文

更多鏡報報導

鍾瑶驚爆孤身一人動乳房手術！回憶過程哭了 首度公開私密愛情故事

前名模孫正華爆婚變神通少東苗華斌 天價贍養費曝光！傳兩年前就離了

「北一女神」蔡瑞雪浴室紅蕾絲內衣誘惑 15秒香豔辣片外流！一動作滑出雪乳