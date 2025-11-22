昔遭嗆法西斯！川普、曼達尼白宮大和解
[NOWnews今日新聞] 曾自稱是「川普最可怕惡夢」的紐約候任市長曼達尼（Zohran Mamdani），21日到白宮橢圓形辦公室拜訪美國總統川普（Donald Trump），兩人上演大和解場面。對於記者提到曼達尼曾指控他是「法西斯分子、暴君」，川普搶在曼達尼前回答：「沒關係，你就說我是吧，我不介意」。
34歲的曼達尼本月初在紐約市長選舉中勝選，成為紐約首位穆斯林市長、首位印度裔市長，也是百年來最年輕的市長。川普曾嗆曼達尼是「共產主義者」，曼達尼則自稱是「川普最可怕的惡夢」、民主社會主義者，提出免費托兒服務、免費公車出行和凍結房租等生活成本相關政見，相當受到市民歡迎。
曼達尼在當選後，外界都相當期待他到白宮時會與川普如何唇槍舌戰，不過，CNN報導形容兩人21日在橢圓形辦公廳是「出乎意料的愛情盛宴（It was an unexpected love fest）」，互動意外友好。
有記者提到曼達尼過去曾批評川普「法西斯分子」、「暴君」，現在是否還認為川普是法西斯？曼達尼剛想要向記者解釋他與川普只是觀點不同，川普卻出言打斷，「沒關係，你可以直接說『是』，這樣簡單一點，比認真解釋容易多了，我不介意」，說完還笑著拍了拍曼達尼的手臂。川普還說自己被罵過比暴君更難聽的話，「這也沒有那麼侮辱人」。
綜合外媒報導，此次會面是曼達尼主要提出，希望能就紐約市不斷上漲的生活成本以及公共安全等議題，與川普進行討論，兩人會後坦言雙方存在分歧但也有找到共識。
曼達尼說，這次與川普的會面富有成效，期待與川普合作，「我們把重點放在討論共同目標，也就是服務紐約市民」。川普則稱，雙方達成的共識比原本預期還要更多，「我們有個共同點：都希望我們熱愛的這座城市發展得更好」，並稱讚曼達尼「能做出一些我認為會很棒的事情」，且他也同意曼達尼希望看到的零犯罪、租金下降等，儘管在實現方式上可能存在分歧。
CNN分析指出，記者指出川普與曼達尼之間的分歧，以及過去曾互相批評的言論，但兩人都避免互相攻擊並強調彼此的共同點。
但經常能看到川普即使在政治上與某人意見相左，但都很尊重政治上有勇氣的成功者，川普會欣賞來自皇后區、外形俊朗、才華洋溢的曼達尼，並不令人意外。
若要加上政治考量，那麼白宮很可能並不想現在就與曼達尼正面交鋒，因為曼達尼在川普政府最頭痛的生活成本和住房負擔問題上，取得了巨大的成功。
但同時，川普對曼達尼的友善態度，恐怕會破壞先前共和黨不斷把民主黨與曼達尼的共產主義立場綑綁在一起的努力。
