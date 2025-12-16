昔遭妻控家暴！《流星花園》男星消失3年離婚復出賣慘：大兒子殘疾

娛樂中心／綜合報導

王東坦承已經離婚。（圖／翻攝自微博）

曾演出陸版「流星花園」的男星王東，2022年遭妻子指控家暴，事後也坦承動手，引發輿論譁然，形象重挫、工作幾乎全面停擺。儘管他事後反指前妻患有「自戀型人格」，試圖為自己辯駁，仍難挽回公眾觀感，手上戲約與代言相繼告吹。沉寂一段時間後，王東近日再度出現在大眾視野，親自證實已投入直播帶貨工作，並坦言自己「已經恢復單身」。

王東2022年遭妻子指控家暴，事後也坦承動手。（圖／翻攝自微博）

王東在影片中表示，最近有不少粉絲問他為何開始做直播，他坦言：「我恢復單身了，可以正常出來工作了，這次出來工作，我要加倍努力的幹活，因為我有三個孩子要養，而且我父母的老人需要我的照顧。」他也提到，長子因為身有殘疾，生活無法自理，所以自己要在還能工作的時候加倍努力，好讓家人的生活有保障。



影片曝光後，網路評價呈現兩極。部分網友對他提及家庭責任表達同情，認為不論爭議如何，仍需面對現實生活；但更多網友不滿與反感。更有眼尖網友指出，王東拍片時疑似身穿戲服，質疑他是否仍有戲劇演出機會，直言「家暴為什麼還能演戲、還能直播帶貨？更有人指出他說自己「恢復單身，可以正常出來工作」，把自己說得像是受害者，令人難以接受。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

死訊藏半年才曝光！資深女星今年6月驚傳癌症過世 享耆壽92歲

撞死23歲女清潔員「屍掛垃圾車尾」！酒駕犯長相曝：知名賣鴨的

夢多喊台灣是國家！「遭廠商狂退工作」仍堅持立場 他親吐：失去很多錢

曾吸毒墮落臉整組壞掉！39歲琳賽蘿涵戒毒回春 逆齡狀態美到震撼

