昔遭徐乃麟爆氣國罵！唐從聖曝內幕 愛女慘遭霸凌：全家死光光

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持三立新聞台《話時代人物》節目，本周專訪唐從聖，近年來他活躍在廣告拍攝、以及舞台劇的演出，唐從聖說自己大器晚成、被觀眾認識時已經30多歲，由於在綜藝節目模仿前總統陳水扁聲名大噪，也讓觀眾印象深刻，節目中應主持人鄭弘儀要求，送上搞笑模仿秀。

唐從聖自曝念書時出道，想找經紀公司但當時沒人要，總是自己騎摩托車跑通告，有次太累騎車差點從山路邊摔下去，還曾經因為壓力造成免疫力下降，莫名其妙一張臉腫到像個豬頭。

鄭弘儀問起2017年發生在綜藝節目上的五字經國罵事件，「聽說這讓你自己閉關很久？」唐從聖則透露當時情景，「到後台化妝間，我還跟著去道歉，摔椅子、踹桌子，我也都沒有怎麼樣，我就是道歉，那我也說、我的道歉就到這個節目今天截止」、「那幾天媒體一直在採訪，大哥還是心情不好，那我就想說算了」，只是唐從聖說事後媒體訪問，他都不講話了，「我是受害人我都不講話，你還大呼小叫的話、那不行，親友幫我打抱不平，我就決定要提告」。

後來很多人來溝通，唐從聖就撤告了，但社會觀感因此不一樣，網路有人罵他「陪你哭是哭假的」、「你這個孬種就不告了」，面對這一些反噬，唐從聖說他都承受了，「我已經憋了八年了」，這些細節他第一次在電視上侃侃而談。

沒料到那事件竟讓他女兒在學校被霸凌，唐從聖說女兒身材矮、被說胖，但這些話她沒在意，「她氣的是被說你是不是輸不起，然後妳爸爸怎麼樣，還講一句你們全家死光光」，於是他女兒將對方，一腳踹飛摔到司令台下。唐從聖說所幸對方家長講道理，知道自己小孩錯在先，事情圓滿解決。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

