昔遭拖拽全身傷！南投老牛入住「老牛的家」近況曝光...平靜的讓人心疼

社會中心／洪正達報導

「南哞」目前近況跟一個月前的樣子差很多。（圖／翻攝畫面）

台南柳營「老牛的家」是全台唯一一處耕作牛隻退休的安養中心，近期來了一個「新住客」，牠就是一個月前在南投埔里的受虐黃牛，當時因遷移不安導致腳踝受傷，頸部因拖行而受傷冒血，所幸目前入住園區後，經過獸醫等人的細心照顧下，，如今牠的新名字叫做「南哞」，從此刻起終於可以安度牠應得的晚年。

農業局就說，「南哞」初來乍到時，由於遷移不安導致腳踝受傷才不願走動，但也造成食慾不佳、頸部因強力的拖拽而滲血，甚至腳傷有化膿出現寄生蟲等現象，好在一個多月來在獸醫師、削蹄師等人的努力下，在食慾及行走步伐都恢復往日標準。

廣告 廣告

此外「南哞」日前在新聞強烈曝光下，使得許多民眾紛紛到老牛的家關心「南哞」的近況，還好目前相當平安，讓人感到相當安慰，也讓整起事件得以翻篇。

更多三立新聞網報導

詭異！台南妙齡小姐姐 「馬路衝浪」連續撲車...第二次真的被撞倒了

騙很大！高雄女騙子「道具鈔票」混進瑞豐夜市...刈包老闆鷹眼識破

撞擊瞬間曝光！為查詐騙車手...新興分局勇警閃車自撞違停小貨車

光電場「上億工程款」回流！繳回1.2億不法所得 三地總裁鍾嘉村今起訴

