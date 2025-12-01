昔遭控撿屍！男星再爆「介入人妻家庭」她怒喊：帶我老公花天酒地

記者林汝珊／台北報導

48歲韓國男星朴施厚因《檢察官公主》、《清潭洞愛麗絲》而走紅，卻捲入撿屍性侵醜聞，暖男形象一落千丈，演藝事業也因此大受打擊。近日再遭指控介入夫妻生活，導致家庭破裂，再度掀起韓網熱議。

一名網紅 A 女指控朴施厚介入他前夫 B 的生活，聲稱在取得前夫手機後，發現 B 與朴施厚關係密切，並帶女性進行聚會與派對，讓 B 疏忽家庭，自己的孩子甚至遭受照顧不周。A 女強調自己是受害者，所有爆料內容皆有真實證據，包括對話紀錄與證人言論。

朴施厚遭人妻指控帶壞前夫。（圖／翻攝自朴施厚IG）

據悉， A 女離婚後，B 承諾支付 10 億韓元贍養費至今未履行，更發現對方沒有妥善照顧孩子，指控B 與朴施厚2019年後關係密切，經常被帶去花天酒地，導致B 漸漸疏忽家庭。A 女透露，離開後幾乎無法見到孩子，「一年看不到 10 次，甚至無法通話或傳簡訊」。她的第一個孩子患有自閉症，需要細心照顧，長期看不到孩子，曾親自闖入前夫家中，發現孩子身上多處膿包、傷口，B 甚至未帶孩子就醫，僅隨意塗藥膏，她怒斥：「這根本就是虐待。」

A 女表示，B 在認識朴施厚前雖偶爾外出酒店，但不至於疏忽家庭；認識朴施厚後則大幅改變，不僅將女性帶回家，甚至支付生活費，並安排住所。她直指：「我認為朴施厚就是破壞了我的家庭。」對此，朴施厚方面與 B 均否認指控，並已對 A 女提告名譽毀損。

