昔遭曹西平控5宗罪言和！包偉銘聞死訊震驚哀悼揭他私下為人

曹西平生前傳出與包偉銘不合多年。(圖／中時資料照)

資深藝人曹西平，以歌手身分出道走紅，被譽為是「台灣西城秀樹」，晚年轉型為綜藝咖，是許多談話性節目力邀來賓，日前在家中驟逝，享壽66歲，噩耗曝光後，讓圈內好友難以接受，紛紛發文悼念，過去曾一同主持中視交友節目《來電五十》，後來傳出不合的包偉銘，稍早得知此事後，根本不敢置信，頻頻追問旁人：「是真的嗎」。

包偉銘30日表示，「聽到曹大哥離開的消息，遲遲不敢相信。一直問是真的嗎？是真的嗎？」並憶起他們從同期出道開始，「無論是工作或是私下互動，都可以知道你其實非常真性情！謝謝你，讓我們一起走過那段青春歲月！一路好走，當個快樂的天使」。

曹西平1989年搭檔包偉銘等人主持節目《來電五十》，在當年創下極高收視率，不過卻傳出兩人不合多年，原因包括包偉銘結婚時，僅用臉書私訊告知，讓曹西平感到不被尊重，另外，當年家道中落時，包偉銘從頭到尾不聞不問，讓他相當心寒，不過導火線是包偉銘證實龍千玉老公是曹西平兄長曹南平，讓兩人正式結下樑子，曹西平甚至氣到要求包偉銘對外不要自稱是「好朋友」。

包偉銘證實龍千玉老公是曹南平，成為與曹西平鬧翻的導火線。(圖／陳俊吉攝)

不過包偉銘大喜之日時，曹西平放下心中恩怨現身婚禮，上台送上大擁抱，宣告兩人正式破冰，讓包偉銘又驚又喜，隨後又爆出紅包少88元一事，讓兩人關係再度陷入緊張，不過曹西平事隔多時談及此事時，強調早就原諒包偉銘，也同台表演很多次，並未像外界傳言那樣不合，希望大家不要再繼續追問這件事。

