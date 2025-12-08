昔遭爆離婚！宥勝老婆搬家開啟新生活 「老天安排最圓滿的結束」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人宥勝2023年因爆出涉嫌強吻、襲胸女助理，遭法院依強制猥褻罪判刑8個月，獲緩刑5年。而他今年4月拍片試圖想復出，但仍遭外界反彈，因此宣布日後不再以「宥勝」名義進行活動。之後又傳出他與老婆慈惠離婚，但未獲得證實。如今慈惠於臉書發文曝近況。

宥勝老婆發聲曝近況。（圖／翻攝自臉書）

慈惠7日於臉書上表示，43歲的她在新的城市開啟了新的生活，「那些來得及，來不及說再見的朋友們，希望一切平安順利，期待很快能再相見。」接著提到很幸運可以在離開前遇到遇上木屋周圍稻田收割，最後一次見證這批稻子從插秧到收穫，「感覺一切都是老天安排的最圓滿的結束，最熟悉的自然循環，最依戀的樹木土地與溪流，再多的捨不得，都還是必須順著流動，放下，然後前進。」

慈惠坦言，未來的一切無法預期，但相信會越來越好，「因為我們始終充滿著希望和愛。」最後她感謝關心自己的家人朋友還有賦予生命的父母，同時也祝福同為12月生日的人，「祝福還有能力祝福他人的自己，被滿滿的愛包圍，生日快樂。」







◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

