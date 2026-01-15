昔遭算命2026生娃！不婚男神爆「先有後婚」親媽反應曝光

記者林汝珊／台北報導

由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，改編自同名熱門網路小說《理事長和我的秘密關係》，劇情描述一對不婚主義的男女偶然發生一夜情，女生留下一張百萬韓元支票後就此消失，直到在婦產科重逢後，男方才得知她懷了自己的孩子，女方也才發現他竟是自己公司的新任社長，兩人冷酷灑脫的人生自此展開重大翻轉的浪漫故事。

本作劇情設定男女主角是因一夜情「先有後愛」相當勁爆，再加上崔振赫私底下的感情生活一直是外界關注的焦點，他在記者會上煞有其事地說：「我之前在綜藝節目《我家的熊孩子》中曾找人算命，當時對方說『2026年會有孩子』讓我嚇了一跳，我問『那是要結婚了嗎？』他說『有可能』。而且這次作品的播出時間還延期過一次，如今覺得好像是命運的安排一樣，他還說我可能會得男主角獎。」台下眾人聽了一陣驚呼，但主持人朴京林卻打破他的幻想，笑道：「我懂了，他說的全都是戲裡的事啦。」讓全場笑成一片。

廣告 廣告

崔振赫感情生活備受關注。（圖／friDay影音提供）

由於崔振赫的母親曾在《我家的熊孩子》多次表現出希望兒子結婚的心情，吳漣序的母親則在 YouTube 節目中表示過「不太想看女兒的吻戲」，因此韓媒也很好奇兩位星媽對這次的新劇會有何反應。崔振赫對此回應：「我不會跟媽媽講作品內容，因為她會一直追問，太麻煩了，所以一開始就擋掉。不過她會給我演技上的回饋，只是很少講好話，比較愛碎唸。」吳漣序則答覆：「這次在劇中有吻戲和床戲，而且拍得有點長，我自己看了都覺得『哇～』。媽媽並不是討厭我拍那種戲，而是會害羞吧。

前女團SISTAR成員多順這次則是和吳漣序親如姊妹的酒友與閨密，在被韓媒問到「在愛情與友情之間會如何選擇」時，金多順回答：「我覺得無論是真正的愛情還是友情都很難找到。如果是今年的我，會選擇友情。」崔振赫則幽默地說：「我會選愛情吧，畢竟也到這個年紀了，找愛情比踩地雷還難。」吳漣序也附和道：「今年的吳漣序會選擇愛情，因為也有年紀了。」洪宗玄則同樣回答：「當然是愛情」，三人都和金多順唱反調的反應再次逗笑眾人。

更多三立新聞網報導

啦啦隊女神爆「長期遭跟蹤」車被裝定位器 驚恐：不知被定位多久了

才爆車內活春宮！女星槓經紀人 自爆「薪水不一定準時發」遭炎上

周杰倫澳網秒出局登熱搜！「一眨眼就結束」網笑了：毫無體感

周杰倫首戰澳網遭淘汰！「連球都沒碰到」 場邊暖心舉動曝光

