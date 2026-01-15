昔遭算命2026生娃！不婚男神爆「先有後婚」親媽反應曝光
記者林汝珊／台北報導
由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，改編自同名熱門網路小說《理事長和我的秘密關係》，劇情描述一對不婚主義的男女偶然發生一夜情，女生留下一張百萬韓元支票後就此消失，直到在婦產科重逢後，男方才得知她懷了自己的孩子，女方也才發現他竟是自己公司的新任社長，兩人冷酷灑脫的人生自此展開重大翻轉的浪漫故事。
本作劇情設定男女主角是因一夜情「先有後愛」相當勁爆，再加上崔振赫私底下的感情生活一直是外界關注的焦點，他在記者會上煞有其事地說：「我之前在綜藝節目《我家的熊孩子》中曾找人算命，當時對方說『2026年會有孩子』讓我嚇了一跳，我問『那是要結婚了嗎？』他說『有可能』。而且這次作品的播出時間還延期過一次，如今覺得好像是命運的安排一樣，他還說我可能會得男主角獎。」台下眾人聽了一陣驚呼，但主持人朴京林卻打破他的幻想，笑道：「我懂了，他說的全都是戲裡的事啦。」讓全場笑成一片。
由於崔振赫的母親曾在《我家的熊孩子》多次表現出希望兒子結婚的心情，吳漣序的母親則在 YouTube 節目中表示過「不太想看女兒的吻戲」，因此韓媒也很好奇兩位星媽對這次的新劇會有何反應。崔振赫對此回應：「我不會跟媽媽講作品內容，因為她會一直追問，太麻煩了，所以一開始就擋掉。不過她會給我演技上的回饋，只是很少講好話，比較愛碎唸。」吳漣序則答覆：「這次在劇中有吻戲和床戲，而且拍得有點長，我自己看了都覺得『哇～』。媽媽並不是討厭我拍那種戲，而是會害羞吧。
前女團SISTAR成員多順這次則是和吳漣序親如姊妹的酒友與閨密，在被韓媒問到「在愛情與友情之間會如何選擇」時，金多順回答：「我覺得無論是真正的愛情還是友情都很難找到。如果是今年的我，會選擇友情。」崔振赫則幽默地說：「我會選愛情吧，畢竟也到這個年紀了，找愛情比踩地雷還難。」吳漣序也附和道：「今年的吳漣序會選擇愛情，因為也有年紀了。」洪宗玄則同樣回答：「當然是愛情」，三人都和金多順唱反調的反應再次逗笑眾人。
更多三立新聞網報導
啦啦隊女神爆「長期遭跟蹤」車被裝定位器 驚恐：不知被定位多久了
才爆車內活春宮！女星槓經紀人 自爆「薪水不一定準時發」遭炎上
周杰倫澳網秒出局登熱搜！「一眨眼就結束」網笑了：毫無體感
周杰倫首戰澳網遭淘汰！「連球都沒碰到」 場邊暖心舉動曝光
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 220
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
幣圈寒冬「遭清算逾200次」！黃立成慘賠6.6億 舊愛不忍發聲了
昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損高達新台幣6.6億元。對此舊愛劉容嘉也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
震撼彈！劉容嘉情斷「交往13年男友」 單身半年原因曝光
劉容嘉和小開男友交往13年，去年2月男友身份才被爆出是日本連鎖網紅咖啡品牌%ARABICA在台灣代理商的股東，2人還住在台北市敦化南路上市價超過2億的豪宅，有開著賓士車的司機接送，沒想到劉容嘉昨主持公益活動後受訪，卻低調認了「已經單身半年」，還苦笑解釋當時開賓士車的是姨丈，「車上明明還有我的表妹、阿自由時報 ・ 2 小時前 ・ 6
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 22
結婚霍建華10年！林心如不忍爆他「居家真面目」：只喝過他倒的水
林心如橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，13日出席品牌燕窩新品記者會，依舊維持亮眼狀態，林心如笑說：「現在真的很忙，但更懂得怎麼照顧自己」，同時自爆全靠兩道菜抓住老公霍建華的胃，直呼對方「很好養」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 10
峮峮《飢餓遊戲》最後一集爆哭 王仁甫私訊慰留：可以取消嗎？
峮峮即將告別陪伴4年的《飢餓遊戲》，本週播出的最新一集也成了她最後一次站上主持舞台。製作單位特別為她量身打造「畢業旅行」，帶著主持群重返宜蘭烏石港，這個她當年第一次加入節目的起點，意義格外深刻，也讓整趟錄影多了難以言喻的情緒重量。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 7
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
懷孕、坐月子不曾間斷！阿雅自曝吃素30年主因：為病父祈福
【緯來新聞網】藝人阿雅近日被不少網友建議別再吃素，應該吃肉均衡飲食來保持健康，對此，阿雅在個人社群帳緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 42
林俊傑認愛小20歲女友！網紅七七全身精品行頭，香奈兒、寶格麗、卡地亞…財力不輸JJ
44歲金曲歌王林俊傑公開認愛小20歲的廣東網紅「七七Annalisa」，在29日晚曬出為媽媽慶祝70歲生日照的他，林媽媽身旁的女友顯得格外受矚目，現在就來看看，讓感情世界向來神秘的林俊傑公開認愛的七七女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 2
阿本花2年走出炎亞綸情傷 鬆口「沒有模範前任」
炎亞綸日前坦承與阿本有過9年戀情，不過彼此感情依舊要好，最近還參與阿本主持的《OMO調查局》錄影。該節目於14日舉辦記者會，阿本表示，直到錄影前一天才知道炎亞綸要來上節目，內心多少有些忐忑，擔心這個不能說、那個不能講，結果被另外兩位主持人夏和熙、木木（林葦妮）吐槽，根本最後都自己說光光了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 4
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
Lulu要求「餵李多慧」陳漢典超尬：內心很慌亂！
最新一集邀來啦啦隊女神李多慧擔任主角，量身打造互動企劃「慧與製作人」，以「男友視角」帶領觀眾體驗沉浸式戀愛互動，從曖昧甜蜜到充滿台味的日常細節一次到位，被不少觀眾封為粉絲福利最滿的一集。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 20
BoA不續約了！ 與SM娛樂結束25年合作 網感嘆：真的要見證一個時代的結束了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國資深歌手寶兒（BoA）昨（12）日宣布，正式結束與經紀公司SM娛樂長達25年合約，SM表示：「與寶兒在經長時間、深入的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
《航海王》真人版薇薇選角遭批評，演員聲援：這是尾田欽點的人選
Netflix 真人版《航海王》第二季前日釋出首波正式前導預告，其中「薇薇」一角由英國印度裔女演員 Charithra Chandran 飾演，但她在預告中較深的膚色引發部分粉絲批評與爭議，有人認為這與動畫版或原作中較為白皙的薇薇形象不同，因此質疑選角不符角色原設定。但其實之前就有同劇演員出面聲援，表示這是尾田欽點的選角。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 15
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 21