昔遭誤認詐騙！羅文裕策展「傳唱60場」曝現況︰比中樂透開心

金曲歌王羅文裕策展《客流感校園演唱會》6年，近來攜手客家甜美女聲彤溫岑二重唱現身校園，發表為了北市大理國小創作的校歌，看著參與的歌手與活動一起成長，也直呼「這個成就感比中樂透還爽啦！」同時也感謝好友們金曲歌后吉那罐子、星光歌手黃美珍等人熱情力挺，讓客家音樂在校園傳唱。

提到為學校創作校歌，羅文裕直說為學校寫新的校歌創作，感覺新鮮很酷，之前曾為自己的母校小學寫過校歌，最近很榮幸又受邀為大理國小創作，從無到有的創作過程中，看到自己的作品猶如嬰兒誕生到成長，看著全校師生大合唱，在校園播放著自己製作的校歌，這份成就感，就像個「孕爸」，費盡所有的辛勞與耐心，終於看到美夢成真，無法形容內心的感動。

而被問到創作校歌與過往創作情歌的不同，羅文裕笑說其實兩者都需要感性，愛是無邊界的，有了愛就有動力，看見希望，特別感動的是看著全校師生大合唱自己的創作，「讓我的眼眶都不自主的濕潤，真的很榮幸能參與流傳久遠的校歌創作！」

提到策展甘苦談，羅文裕為推廣客家文化，每年都去10間學校舉辦，經常自掏腰包舉辦有獎徵答，送獎學金與文具禮物，給現場的同學們，幾乎都供不應求。不過起初接觸學校洽談舉辦活動時，還曾被校方質疑以為是詐騙集團，到現在被廣為接受歡迎，這些點滴都讓他難忘。

羅文裕透露，《客流感校園演唱會》6年來已跑遍60間學校舉辦，「這6年來，在台下聽我唱歌的小朋友，也都一路成長到青少年，而我在台上演唱，看著大家從童稚的孩童成長到熱血少年，這樣的情形6年來在不同的學校，反覆不停地出現相同情景，被好友們笑說是孩子王的我，非常的有感，很多的辛苦也都值得了！」

