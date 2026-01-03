昔遭趙駿亞虐打！吳婉君「穿睡衣現身街頭」恥度爆表

吳婉君曾遭趙駿亞施暴，如今活出自我走出陰霾。（圖／翻攝自吳婉君臉書）





「八點檔女神」吳婉君去年遭男友趙駿亞掐脖毆打家暴，驗傷提告傷害罪；恢復單身後的她重新活出自我，日前引用王月送她的話自我打氣，並祝福前輩早日康復：「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕。」昨（2）日曬出跨年夜參加「睡衣派對」的超恥畫面，掀起熱議。

吳婉君參加跨年睡衣派對。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君參加跨年睡衣派對。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君與友人相約跨年夜狂歡，她換上一套毛茸茸的水豚君造型睡衣現身：「跨年夜，說好的睡衣主題，很認真參與dress code的我，特地準備了我不可能穿的睡衣，恥度爆表的騎腳踏車去赴約！」希望2026年可以像水豚君一樣淡然自在。

吳婉君特地換上水豚君造型睡衣，騎腳踏車到朋友家赴約：「口袋裡還有睡覺的摸摸兔兔，很完整吧！帽子拉不夠低，上面是水豚君的臉。」女神難得搞笑現身，粉絲笑問「如果穿這樣還被粉絲認出來，妳會怎麼樣？」她也打趣回應：「我會說『我是水豚君』。」逗樂眾人。

東森娛樂關心您

拒絕家庭暴力，請撥打110、113



