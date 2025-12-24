昔遭酸母子戀！金莎小19歲男友求婚成功 甜蜜畫面曝光

44歲女星金莎被小19歲男星孫丞瀟求婚。（圖／翻攝自金莎微博）





44歲女星金莎過去曾與歌手林俊傑合唱〈被風吹過的夏天〉走紅，2023年大方認愛小19歲男星孫丞瀟，戀情曝光時，更被網友嘲諷是「母子戀」，兩人至今穩定交往3年，今（24）日傳來求婚成功的消息，影片曝光後，不少人也紛紛送上祝福。

金莎與孫丞瀟近日在冰島旅遊，今天她在微博曬出影片，兩人在知名景點鑽石沙灘，只見女方背對向前走，一轉頭發現身後的孫丞瀟單膝跪地，她答應後兩人更深情擁吻，消息曝光後立刻衝上熱搜。

金莎與孫丞瀟深情擁吻。（圖／翻攝自金莎微博）

不少粉絲湧入祝福，「恭喜莎莎」、「恭喜恭喜，終於等到了這一天，要永遠永遠幸福」、「求婚！我以為看錯了，祝福呀，要久久幸福」、「一瞬間眼淚感覺都要流出來了」。事實上，近期陳妍希新戲《狙擊蝴蝶》也是姐弟戀設定，讓不少人稱金莎與孫丞瀟根本是現實翻版。



