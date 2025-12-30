昔遭酸民虧「年輕時醜到現在」 曹西平年輕「偶像級帥照」曝！

娛樂中心／饒婉馨報導

資深藝人曹西平昔日以經典口哨聲與「你這個醜八怪」台詞風靡全台，直爽形象深植人心，不料2025年末傳出於家中猝逝，享壽66歲。生前性格剛烈的曹西平，面對酸民攻擊其「從年輕時醜到現在」，曾霸氣公開40年前零修圖舊照，以清秀俊美的「盛世美顏」強勢回擊。





生前遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曾甩40年前「0修圖照」回擊：給我閉嘴

曹西平曾霸氣發出自己40年前的年輕舊照，用證據打臉攻擊他外貌的酸言酸語。（圖／翻攝曹西平臉書）





曹西平在演藝圈打滾超過40年，始終秉持著「真性情」行走江湖，他曾坦言自己的年代沒有修圖、更沒有整形，所有呈現在螢幕前的模樣都是實打實的原始樣貌。面對社群平台上的惡意批評，他曾在臉書粉專曬出自己40年前的舊照表示，「這位X民喜歡酸，說我從年輕醜到現在，我這叫醜那你叫什麼？」，照片中他頂著一頭蓬鬆黑髮，身披鮮豔紅針織衫坐在單車上，展現出極具魅力的偶像氣場。他霸氣坦露心聲，「退伍我就出道先拍學生電影，再出專輯唱片，ㄧ路走來就是偶像歌星，從來沒有變過我的歌舞表演，你們這些X民沒有看過，就給我閉嘴，你們還沒有出生不夠格來批評我，我站在舞台上表演時你們還不知道X在哪裡？」，這番言論當時也獲得了大批死忠粉絲的支持。

曹西平在演藝圈打滾超過40年，早已成為許多人心中的最獨特的「四哥」。（圖／翻攝曹西平臉書）

曹西平感嘆寫下，「塗塗抹抹一輩子，至今仍站在浪尖上非常不容易，我需要多大的毅力跟這些王X蛋對抗，跟這些下X爛對X話」。他表示或許很多人沒參與過他當歌星的那段歲月，但無論何時認識他都不重要，他對自己能把一份工作堅持這麼久感到非常滿足，甚至想為自己拍拍手。雖然歲月流逝讓他感嘆「我老了」，但他強調那份飛揚野性的青春與態度依然存在，這張經典舊照紀錄了他最棒的回憶。對他來說，這些惡意酸言只是生活上的小插曲，他早已看淡一切，並在感謝粉絲陪伴的同時，展現出意志堅強的態度。



