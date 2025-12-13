昔遭Keanna告侵害配偶權！謝和弦辣妻抖心聲：丈夫不共享
娛樂中心／周希雯報導
歌手謝和弦2019年認愛女星陳緗妮（莉婭），當時他與混血女星Keanna（戴一軒）仍在婚姻狀態，女方一度背負小三罵名；直到後來正式斷開並再婚。夫妻倆早期生活不算平靜，曾被前妻提告侵害配偶權、期間又與女星祈錦鈅爆發感情糾紛而鬧離婚，不過夫妻倆最終攜手走過、還迎來2名寶貝孩子，如今已是一家四口幸福家庭。對此，陳緗妮近日也有感而發寫下心聲，認為要開始建立起「邊界感」，因此對外喊話「丈夫(老婆）不共享、家庭不共享」。
陳緗妮今（13日）發文透露，自己向來是個沒什麼佔有慾的人，「活了36年⋯從我一路以來談過的戀愛裡，每一段感情中都可以看到蛛絲馬跡。」對此，她從沒因為佔有慾而煩惱，「因為我太專注在自己身上了，我的人生觀是『花若盛開，蝴蝶自來』，愛情觀是『強摘的果子不甜』，36年來我大概在社群裡寫下過無數次。」
陳緗妮自認沒有佔有慾。愛情觀也是「強摘的果子不甜」。（圖／翻攝「陳緗妮 Xiangni」臉書）
不過陳緗妮坦言，自從當了媽媽後開始有了不一樣轉變，為了能守護好這個家與孩子，「我必須要開始建立起『邊界感』，這不僅僅是對另一半的要求，也是對我自己的要求。丈夫(老婆）不共享，孩子不共享，家庭不共享，身為媽媽該有的邊界感，站好站穩站滿。」最後，陳緗妮也豁達寫下，「蠻感謝那些一直以來時時刻刻關注我的人」。
不過陳緗妮當媽後，認為要為了家庭建立邊界感。（圖／翻攝「陳緗妮 Xiangni」臉書）
事實上，陳緗妮和謝和弦雖然已結婚4年，至今仍常被網友酸是小三。男星范姜彥豐日前自爆愛妻粿粿出軌，令謝和弦心疼不已、更邀請他一起錄製新歌，沒想到陳緗妮發文談及此事時被酸「當初破壞人家家庭的小三，現在搖身一變說要幫助被外遇的受害者站起來？」對此，陳緗妮回應：「感謝大家的踴躍回覆，就只是剛好覺得歌曲可以有更適合的人來演出罷了。無論合作的寄出有沒有被接受，抑或是有沒有被各位認同，我們仍舊會持續前行，從未改變做音樂以及產出好作品的初衷。」
原文出處：挺過鬧離婚、遭前妻提告！謝和弦辣妻認了「要建立邊界感」：丈夫不共享
