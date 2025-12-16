昔鉛中毒腦損傷4成…前台中市議長張宏年驚傳逝世 享壽73歲

台中市前議長張宏年驚傳過世。圖／翻攝自張宏年臉書

台中市前議長張宏年在中部政壇耕耘多年，驚傳過世消息，享壽73歲。兒子市議員張彥彤日前叫父親起床吃早餐，沒想到怎麼叫都叫不醒，觸摸發現張宏年身體冰冷，才知道他已明顯死亡。事實上，張宏年早前因曾經服用盛唐中醫含有鉛丹的硃砂中藥，身體健康出現問題。目前家屬正在處理後事，後續的追悼儀式細節將會擇期公布。

見證台中市演變！回顧張宏年的一生

回顧台中市前議長張宏年的一生，他的家族是在地政治望族，父親張光儀是台中地方派系「張派」的領袖，張宏年也因此投身政壇，在台中耕耘多年，從基層議員開始服務。但張宏年在2001年10月1日曾遭到薛球與陳益華犯罪集團於服務處綁架，並要求新台幣3億元贖款，被綁3天後獲釋平安歸來，並付出新台幣3千萬的贖款。

廣告 廣告

2002年3月1日擔任台中市（省轄市時期）的議會議長，10月又接到自稱耕讀園槍擊命案的林明樺犯罪集團電話恐嚇，隨後警方立刻加強保護。2010年代表中國國民黨參選第一屆直轄市議員選舉臺中市第10選區（中區、西區）並當選。後來張宏年因年事已高，因此2018年由兒子張彥彤接棒參選第3屆臺中市中區、西區選區市議員，以該區第一高票當選。

張宏年昔鉛中毒 腦損傷約4成

張宏年的健康出現狀況可以追溯到2020年7月底，他因為自費服用盛唐中醫診所院長呂世明開立的鉛丹硃砂中藥，導致體內鉛、汞濃度超標，嚴重鉛中毒而住院，其母親、老婆、兒子張彥彤、女兒服用呂世明開立的中藥粉，也都有不同程度的鉛中毒。

家人起初還認為張宏年身體出現狀況，是因為罹患阿茲海默症或是帕金森氏症，沒想到竟是鉛中毒所致，張宏年事後得知家人因為他導致鉛中毒，感到相當愧疚傷心落淚。當時張宏年的診斷結果為腦損傷約4成，需要接受長期復健，未來可能會有洗腎危機。盛唐中醫的院長呂世明（事發後改名呂志霖）開立含汞的中藥導致許多人鉛中毒，在支付上千萬元跟19名被害人刑事和解後，二審時判5年與2年（可易服勞役）徒刑。

值得一提的是，在被害人中唯有張家拒絕和解，當時張彥彤開庭時稱，事發至今父親張宏年坐輪椅、用鼻胃管餵食，家人身體仍感到不適、神經莫名抽痛，認為呂犯後推卸責任、毫無悔意，因此拒絕和解。

日前張彥彤打算叫父親起床吃早餐，但怎麼也叫不醒，用手觸碰才發現父親身體冰冷，沒有生命跡象，家屬目前正在處理後事，後續追悼儀式細節將會擇期公布。事實上，張宏年一生見證台中從省轄市升格為直轄市的演變，對台中貢獻良多，逝世消息令許多政壇同僚感到不捨。



回到原文

更多鏡報報導

卓榮泰不副署嗆可倒閣！他斷言「3未來走向」：哪種民進黨都贏了

盲眼龍婆「末日預言」接連命中！明年10大事件曝 台海危機、AI恐取代人類

梨山茶農巴黎奪大獎！中國人鬧場嗆：台灣只是一個省