昔鉛中毒腦損40%！前台中議長張宏年逝 醫揭3類食物排鉛毒
前台中市議長張宏年驚傳辭世，享壽73歲。據了解，張宏年之子張彥彤12/16清晨向警方報案表示，早上要叫父親起床吃早餐，卻發現父親叫喚不醒，身體冰冷，已無生命跡象。張宏年2020年揭發盛唐中醫鉛中毒事件；專家指出，鉛中毒有10大症狀，可能經空氣、皮膚或藥物、食物進入人體。
據了解，張宏年之子、台中市議員張彥彤今早要叫父親起床吃早餐，卻發現父親叫喚不醒，觸摸身體發現冰冷，沒有生命跡象，已明顯死亡。張彥彤證實父親離世，但對外婉拒受訪。消息傳出後，地方人士與民眾皆感不捨。
長年服用養生中藥竟陷鉛中毒事件
張宏年從2014年就開始服用養生中藥，2020年因身體不適就醫，意外檢出鉛中毒，進而揭發震驚社會的「盛唐中醫鉛中毒事件」，引發國人高度關注。張宏年之子張彥彤曾在記者會上哽咽透露，父親是全家鉛中毒程度最高的成員，血中鉛含量高達360μg/dl，是成人正常36倍，導致他腦神經受傷超過40%，不僅語言能力明顯退化，且肌肉無力、日常活動困難，骨質也重度疏鬆。
張宏年在鉛中毒事件發生後接受排毒治療，近年淡出政壇深居簡出，由兒子張彥彤接棒擔任議員一職，今天上午傳出過世，各界人士感到不捨。
毒物科醫：中藥種植土壤若遭鉛汙染恐中毒
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，台灣鉛汙染的環境主要來源包括含鉛汽油、老舊自來水管、鉛蓄電池、油漆顏料、陶瓷器色料、塑膠安定劑、防銹用含鉛油漆等。職業暴露則常見於含鉛廢電池的回收、鉛相關合金業、焊接業等。
鉛在血液中殘留30天、骨頭高達25年
以張宏年遭遇的中藥鉛中毒事件來說，顏宗海表示，以往中藥八寶散含硃砂，有造成重金屬中毒之虞，台灣在2005年中藥調劑已禁用硃砂；部分中藥或農作物若種植土壤受金屬鉛汙染，人體食用後約有5%的鉛會被小腸吸收，經由門脈循環後進入肝臟，然後分布到肝、腎、血球，其中有80%以上儲存於骨頭與牙齒中，鉛在血液中半衰期為30天，在骨頭中則高達25年以上。
正常血鉛濃度，成年人血中鉛濃度低於10μg/dl，孩童則低於3.5μg/dl，如果血鉛濃度超標，就要懷疑受到鉛汙染，建議就醫以免身體健康受到影響。
顏宗海表示，由於鉛等重金屬檢測需要精密的儀器，目前台灣只有幾家醫學中心及大型病理中心有檢測能力，檢測項目以尿液、血液為主，其中以血液檢測較為準確，而在毛髮、指甲檢測則尚未被正規醫學接受。
鉛中毒10大症狀 肌肉無力、抽搐要小心
台南市立安南醫院副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅則指出，鉛中毒有10大症狀，民眾可自我檢視，提高警覺。
腹痛
噁心、嘔吐
厭食
味覺異常
便祕
倦怠
肌肉無力
抽搐、抖動
焦躁不安
不孕
眼結膜變白、牙齦處有灰黑色線狀沉積
此外，許秉毅指出，鉛中毒患者常見有結膜變白，以及牙齦處可見灰黑色線狀的鉛沉積。如有懷疑，可驗血檢查血紅素、肌酸酐及肝發炎指數ALT，看看是否有貧血、腎功能及肝指數異常的情形。
許秉毅說，鉛中毒病人的貧血很特別，可以在血液抹片中見到「藍色彩妝紅血球」，如果看到上了藍色點彩﹙basophilic stippling﹚的紅血球，八九不離十就是鉛中毒了。
3類營養素與食物幫助排鉛毒
如何幫助身體排鉛毒？前台大醫院環境職業醫學部主任、現任童綜合醫院研發創新中心副院長蘇大成建議，日常可食用3類排鉛食物：
含鈣、鐵、鋅食物
鈣、鐵、鋅與鉛進入體腸胃道是通過同一運載蛋白，具互相競爭機制。鈣、鐵、鋅食物來源包括豆製品、肉類（牛肉）、蛋類、動物肝臟、牛奶、蝦皮等。
蛋白質食物
豆製品、雞蛋等蛋白質成分能與鉛結合成可溶性化合物，進而阻止人體對鉛的吸收。
維生素C食物
可抑制人體對鉛的吸收、促進鐵質吸收，有助抵抗鉛害，協助體內的鉛從糞便排出。
