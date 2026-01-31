昔開幕碰上疫情！琳妲餐酒館撐6年爆收攤 本人證實揭「關鍵主因」

娛樂中心／蔡佩伶報導

琳妲證實餐酒館收攤。（圖／翻攝自琳妲IG）

中職啦啦隊「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）擁有亮麗的外型以及魔鬼身材，深受粉絲的喜愛，而她在2020年曾斥資百萬，合夥酷炫、蕾菈一起開餐酒館，沒想到近日證實歇業，坦言：「該好好說再見了」，並透過文章感謝長久以來支持餐酒館的顧客們。

琳妲指出餐酒館「Arpia」成立碰上疫情爆發，不過他們努力撐過最艱難的時刻，「撐過那些不被看好的日子」，直到餐酒館開幕四週年時，琳妲重新裝潢餐酒館，更換名字重新出發，但東區人潮漸漸減少，讓琳妲深深體會到不是依靠努力就能夠對抗大環境的改變。

於是，琳妲決定在這一刻畫下句點，她感謝顧客長年來的支持，「謝謝你們走進來，也謝謝陪我們走到這裡」，表示餐酒館內發生的一切，都是她人生中重要的時光，貼文曝光後，吸引許多粉絲留言打氣，雖然琳妲餐酒館結束經營，不過她手頭上還有火鍋店的營運。

琳妲投資的餐酒館開幕那年碰上疫情。（圖／翻攝自琳妲IG）

