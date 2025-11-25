昔開抵制第一槍！黃子佼二審逆轉免吃牢飯 林予晞只能「交給司法」

【緯來新聞網】楊貴媚、李康生、謝盈萱、温貞菱、林予晞都是歷屆「金片子大賽」代言人，今（25日）眾人齊聚一堂現身第15屆金片子大賽頒獎典禮。其中林予晞更是本屆評審，曾在黃子佼性犯罪醜聞爆發後開第一槍，聽聞二審對黃的判決，直言：「是要交給專業，有幸可以透過角色說話，但發聲也不是天天發聲，這也不是我的想法。」

林予晞願意為正義發聲。（圖／記者許方正攝）

本屆評審團成員攤開除了林予晞都是導演，有陳哲藝、楊雅喆、黃信堯、解孟儒、黃婕妤、曾威量。是否也有導演夢？她笑說這次經驗算是近水樓台先得月，身為評審團中唯一的演員，學到很多，也看了很多優秀演員的表演。



例如憑《五花肉》拿下最佳女演員獎的黃瀞怡（小薰），林予晞說：「可以以演員身分搶先看到優秀的演員跟導演真的很開心，如果能當導演，我也想跟優秀的新人合作。」

楊貴媚非常照顧後輩。（圖／記者許方正攝）

黃遠以短片《Rungay》拿下今年最佳男演員，「其實我在前幾天也看了一下其他作品，每個入圍者的表演都非常精彩。人生如戲、戲如人生，最近雖然沒有正在著手的作品，但依舊在認真生活。」這次拍攝黃遠需上山取景，但對他而言不算苦，「因為我本身就有打獵的經驗，我們生活也都是靠山，回到山上很自在」。



小薰則分享：「我很謝謝可以理解女主角的脆弱以及與力量，這個獎再次讓我告訴自己，只要用心演，就會被看見。」回憶拍攝的甘苦，她說這個媽媽的角色雖然跟自己一樣是原住民身分，但卻是嫁到外省人家，生活辛苦之餘還要面臨家的拆遷困境，心境十分複雜。

小薰（左）和黃遠拿下男女主角獎。（圖／記者許方正攝）

楊貴媚、謝盈萱頒獎完後，提到貴為影后是否還願意拍短片？楊貴媚大方喊話：「放馬過來！」謝盈萱也力挺說：「當然！」楊貴媚認為與影委會、年輕創作者一起努力是榮幸，「也是我們這一代演員需要做的傳承」。



本屆金片子前3大獎，分別由《抓耙仔》拿下「金片子銅獎」獎金10萬元、《Rungay》奪下「金片子銀獎」獎金 20 萬元、《狀況》則獲頒「金片子金獎」與60萬元獎金。

謝盈萱即使是雙金影后也願意拍攝短片。（圖／記者許方正攝）

此外，黃子佼非法持有兒少性影像二審判刑出爐，最終因與被害人和解，依《個人資料保護法》判1年6個月有期徒刑、緩刑4年。當年黃子佼爆發醜聞後，林予晞是演藝圈第一個發聲譴責並公開抵制的藝人。



她今表示：「身為影視工作者能夠在第一時間發聲，但後續還是要交給專業的司法跟行政人員，我們有幸可以透過角色說話，但發聲也不是天天發聲，這也不是我的想法。」

李康生（左）頒獎給小薰。（圖／記者許方正攝）

温貞菱擔任頒獎人。（圖／記者許方正攝）

