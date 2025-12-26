昔陳幸妤暴怒畫面瘋傳…學弟揭她「私下真面目」 超反差個性曝光

陳幸妤過去曾在美國遭到媒體圍堵，網友替她打抱不平。圖／鏡週刊

前總統陳水扁在2008年卸任後，涉嫌貪汙遭到起訴，陳水扁的女兒陳幸妤因在國外備受媒體關注，一度在媒體面前失控暴怒。對此，網紅「盾牌牙醫」史書華，近日在Threads中發布貼文，表示陳幸妤私底下是很溫和的人。

昔陳幸妤暴怒 他揭「私下真面目」

網紅「盾牌牙醫」史書華在Threads中發布貼文，分享一則陳幸妤在美國受訪的影片，陳幸妤2009年2月到美國參加牙醫師考試，但因為大批媒體跟拍時間超過半年，她一度在鏡頭前崩潰暴怒，「你們到底每天這樣跟著我想做什麼？你們已經跟著我半年了，半年不是短的時間。你們有必要24小時跟著我嗎？這樣有任何一個人受得了嗎？我是通緝犯嗎？需要你們這樣圍著我？」

事實上，當時陳水扁涉及弊案，陳幸妤因此接受媒體長時間圍堵，就連外出跟朋友吃飯，也都有媒體跟隨，當時暴怒畫面瘋傳，讓外界貼上「潑婦罵街」、「沒風度」的標籤。對此，史書華在貼文中透露陳幸妤私下的為人，「其實我也認識陳幸妤，她是我們在台大牙醫的學姐，我那時候還是學生的時候他當過我們助教，他其實是個蠻溫和的人，只是不太愛多講話，可能那時候可能被記者堵到很崩潰吧」。

陳幸妤回國當牙醫 患者心得曝光

史書華的貼文曝光後，不少人心疼陳幸妤留言寫下，「聽她說話就知道是一個真性情的人不做作、沒使用特權所以才會忍無可忍到幾乎崩潰的狀態」、「很心疼她」、「同樣問題一直問，問到別人受不了，再說別人情緒管控有問題」。

另外，也有給陳幸妤治療過的病患，紛紛留言分享親身經驗，「給她看診過，很溫和，講話也是輕聲細語的」、「之前當牙助跟過她的診，本人很溫柔」、「她本人蠻好的，我兩個兒子都給他矯正，跟他開玩笑也是會很大方的笑」、「我是給陳醫師矯正牙齒的，她真的很專業，醫術很好、對病患尤其阿嬤們也很有耐心」。

