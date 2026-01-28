昔陷合約糾紛！女星驚傳驟逝「死因不公開」得年27歲 公司證實已出殯

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國女歌手牟秀珍外型亮麗，當年透過激烈徵選擊敗1600人，才加入「Acoustic Collabo」成為第三代主唱，豈料今（28日）卻傳來逝世噩耗，對此，經紀公司出面證實，得年27歲。

牟秀珍所屬公司今發布聲明，透露牟秀珍已於25日離世，讓眾人錯愕不已，公司指出牟秀珍的告別式、出殯等儀式均已低調完成，至於詳細死因，公司表示遵照家屬意願，不會另外公布。

事實上，牟秀珍生前與前公司發生合約糾紛後，才在去年（2025）簽下新東家，並且打贏官司取得自由之身，本以為演藝事業準備起飛，如今離世也讓粉絲感到惋惜。

