昔陷雙出軌醜聞！Ryu稱「日本盲目支持抗中」挨轟 急發聲道歉

YouTuber「Ryu」近日談論日本政治挨轟。（圖／翻攝自RyuIG）





YouTuber「Ryu」前年與日籍前妻Yuma爆出雙出軌醜聞，並於去年證實離婚各自發展，雙方感情風波一度成為輿論焦點，豈料，Ryu近日在頻道上傳一部新影片，內容談及對日本政治的看法，更直言批評日本首相高市早苗，引發外界議論，對此，Ryu今（13）日也透過社群發聲道歉。

Ryu頻道原先以旅遊、日文教學為主，豈料近日上的新片卻突然談起日本政治，直言高市早苗日前發表的「台灣有事論」，觸碰了中國的逆鱗，讓中國展開許多經濟上的報復，其中Ryu更直呼「自己住在日本很害怕」，認為高市早苗強硬態度的代價，可能會造成「中國可能會進一步加強制裁」，稱日本人只是盲目支持高市早苗。

影片曝光後，引來不少網友不滿，紛紛批評他「百分百收紅錢了」、「他小三就是中國人啊」。對此，Ryu稍早也在Threads上發文致歉表示，自己只是一個稍微關心一點政治的外國人，沒有立場去對日本政治、以及與中國的外交問題發表主觀評論，「在沒有足夠知識的情況下，卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」

Ryu提到，自己原先應該單純介紹高市早苗這位政治人物，卻因為過度在意播放量，而導致影片內容變得稍微激進，「對此我真的深刻反省。」他同時也澄清外界質疑，強調沒有「收贊助商金錢操作」，「這次的事件，單純只是我抱持著過於天真的想法，把自己的主觀意見用自以為『有趣』的方式表達出來，結果觸動了台灣觀眾的敏感神經。」

對於頻道風格突變，Ryu則坦言，離婚後一直沒有將影片方向明確定下來，「也沒有能夠商量的人，基本上只能一個人完成所有影片製作。」因此在觀看次數與過去相比大幅下降的情況下，才會思考嘗試其他方向，至於「RYU 是反日」的質疑，他則強調自己非常愛日本及台灣，對于自己的言行造成誤解，感到十分抱歉。



