昔陸跑酷第一人無保護攀爬大樓 疑抽筋墜樓亡 畫面曝超駭人

霍諾德無保護攀爬101成功，背後卻也引起許多不認同看法與爭論。（圖／黃世麒攝）

霍諾德無保護攀爬台北101成功，成為世界焦點，但事後卻有許多人爭相模仿，逼得董座賈永婕出面喊話制止。而過往大陸跑酷第一人、以在摩天大樓上進行極限運動而聞名的吳永寧，卻在2017年一次攀爬大樓中失足身亡，也再度成為陸網討論焦點。

吳永寧家中貧困，父親早早去世，母親也罹患疾病，為了賺錢鋌而走險。他早期因受過武藝訓練，是多部影劇中的替身武打演員，包辦危險演出的部分，但一直沒有闖出名氣，偶然中看到攀爬高樓挑戰影片後，加上自己底子深厚，因此決定投入無保護極限攀爬，第一部作品是在10層樓高的屋頂欄杆進行滑板表演，並在短片寫下「不作死就不會死」，瞬間爆紅，此後他開始到各地高樓直播進行極限挑戰，例如在摩天大樓間無保護騎車、跑酷，收穫大量粉絲。

武打演員吳永寧曾為大陸跑酷第一人，卻在一次大樓屋頂表演引體向上時墜樓身亡。（圖／中視新聞）

然而就在2017年11月，他疑似為了10萬人民幣（約台幣45萬）酬勞，攀爬到湖南長沙一棟62層樓高的屋頂，並抓住大樓邊緣進行3個引體向上，但在做到第二下時，疑似因體力不支或是抽筋，掙扎了約5秒後，最終墜樓，當時雖一息尚存，但由於沒有通行證與通訊設備，無法求救，最終坐著身亡，次日才被警衛發現屍體。

到了12月，女友才忍痛公布消息，表示原本應該是他倆的大喜之日，就這樣天人永隔。法院也對與吳永寧合作、提供酬勞的直播平台進行懲處。但由於該大樓44樓以上沒有電梯，且上天台需要經過保全以及通行證，至今吳永寧到底是如何上屋頂的仍是謎團。

