昔雙金搭檔王齊麟二度錯失藥檢 李洋坦承情況嚴重：他有設定鬧鐘了

運動部長李洋今日（11/26）至立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時指出，目前黃金計畫中最有希望奪牌的10位第一級選手中，已有2人兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人正是李洋奧運雙金搭檔王齊麟，若再犯一次恐將面臨禁賽危機。李洋坦言，情況的確嚴重，不過王齊麟已設鬧鐘提醒，未來應該不會再有類似狀況發生。

根據世界運動禁藥管制組織（WADA）規定，列入各國際單項總會或國家藥檢登陸名冊的選手，均需依規定提報行蹤資料，若12個月內累積3次行蹤不實，包括填報不實及錯失藥檢，將可能被禁賽1至2年，目前「台灣蝶王」王冠閎和李洋昔日搭檔都已累積2次，王冠閎甚至一度於去年5月31日收到通知，稱因先前未能和檢測機構的人員於指定飯店、指定時段進行藥檢，累積UA達3次，差點遭禁賽無法參與巴黎奧運，好在最後認定錯失藥檢是因櫃檯人員和藥檢員溝通問題，不能歸咎於選手，才保住王冠閎參賽資格。

對於目前「黃金計畫」第一級選手已有2人累積2次UA，其中甚至包含昔日搭檔王齊麟，李洋回應，這樣的情況的確很嚴重，先前和王齊麟搭檔時，也會每天提醒他，「最近我了解到的情形是他晚上訂了鬧鐘，所以應該不會再有這情形發生。」

柯志恩接著指出，台灣現行禁藥管理大多交由民間中華運動禁藥防制基金會負責，恐難符應重大國際賽事要求，像日前巴黎奧運拳擊金牌林郁婷也已發起連署，呼籲總統賴清德成立行政法人化的國家級禁藥管制機構，同時追問李洋是否支持在2年內成立？李洋對此表示，運動部會再研議是否有成立行政法人的必要性。

