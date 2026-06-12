昔靠拍片走出低潮！百萬網紅驚傳家中離世 「最後貼文」藏心碎訊息

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娛樂中心／蔡佩伶報導

小頑童爺爺離世。（圖／翻攝自微博）

中國網紅「小頑童爺爺」時常透過影片分享生活日常，擁有750萬粉絲追蹤，怎料昨（11日）社群卻發布訃告，證實離世的消息，享壽75歲，讓許多粉絲震驚不已，紛紛留言哀悼。

根據陸媒報導，「小頑童爺爺」已於11日在家中安詳離世，至於死因則是常年身患疾病，經過醫治無效，其實，「小頑童爺爺」過去飽受抑鬱症困擾，是靠著拍片走出低潮，心情逐漸變得開朗，沒想到如今卻天人永隔。

訃告中提到「小頑童爺爺」常表示透過拍攝短影音，讓他重新找到了人生的價值，而他也以樂觀態度面對生活，沉浸在熱愛的事情裡，雖然「小頑童爺爺」已經離世，不過親友們仍會帶著他的期許，繼續傳遞溫暖，然而，「小頑童爺爺」的訃告正好成了帳號的「第1314則貼文」，不免讓網友感到鼻酸。

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「小頑童爺爺」訃告曝光。（圖／翻攝自微博）

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