昔領百萬年薪！70歲退休經理轉行當保全 遭年輕人喊全名飆罵無奈吞下

70歲退休經理轉行當保全，曝痛苦心聲。示意圖，與本文無關／Freepik

隨著物價飛漲，不少人在退休後仍繼續投入職場工作，「退休養老」已成歷史記憶。日本一名曾領百萬年薪的部門經理分享，因生病、住家嚴重老化導致生活開銷激增，不得已回到工地當保全，卻被年輕人當場斥責，讓他無奈感嘆「實在可悲，真是丟人」。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，70歲的森田（化名）曾經是一家公司的部門經理，底下管理40名員工。他在東京購入一棟價值4000萬日圓的豪宅，供養妻子及兩名就讀私立大學的孩子，被稱為「人生勝利組」一點也不為過。

廣告 廣告

森田退休時，領取了2000萬日圓（大約400萬元新台幣）的退休金，付清了房貸，剩下的錢打算存下來養老，夫妻的年金合計每月約20萬日圓（大約4萬元新台幣）。他心想，生活簡單一點，應該還算過得去。

然而，計劃趕不上變化，森田70歲時，家中屋頂、外牆嚴重老化且開始漏水，花了300萬日圓（大約60萬元新台幣）維修，隨後他與妻子的身體也開始惡化，不幸罹患上慢性病，時常要住院就醫，沈重的醫療費讓家中帶來負擔，讓森田決定外出工作。

森田表示，起初想找一些文書工作，不過在就業服務中心上，高齡70歲成為一大阻礙，加上符合「不用面試、現領報酬」條件的工作並不多，最終選擇了保全業。

不過他透露，這份工作最讓人感到困擾的並不是「面子問題」，而是在工作崗位上必須連續待數個小時，且無法隨時上廁所，導致他只能減少喝水，「喉嚨乾得要命，雙腿發麻，下班後只能吃止痛藥緩解膝蓋的不適。」

森田無奈表示，回想起以前坐在辦公室發號施令，甚至還會斥責下屬提升工作效率，如今角色反了過來，竟被比自己兒子還年輕的30多歲工地主任，直呼姓名飆罵「森田你太慢了」，一切都讓人感到羞愧。他也說，若是反駁頂撞，也只會被開除，自己只能默默吞下、頻頻道歉，「為了維持生計，我不得不接受這一切」。

森田感嘆說道，雖然處在勞動地獄，這樣的痛苦彷彿會無止盡的延續到生命結束那刻，不過當自己獲得工資時，焦慮卻瞬間獲得一絲緩解，「雖然很痛苦，但這就是我現在的鎮靜劑」。



回到原文

更多鏡報報導

10人聚餐9人落跑！他被迫「簽字畫押」還是不付款：不想當冤大頭

以為只要切10公斤腫瘤…開刀驚見「懷了足月男嬰」！二寶媽迎來奇蹟寶寶

美國男子公開GG尺寸！挑戰「世界最小陰莖」紀錄盼翻轉偏見