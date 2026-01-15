昔飆粗口突清空IG！31歲男星「慘被燒傷破相」險毀容 驚悚傷況照曝

記者蔡維歆／綜合報導

顧定軒突然曬出多張傷痕累累照片。（圖／翻攝自IG）

現年31歲的男歌手顧定軒（Zeno） 憑ViuTV綜藝節目《全民造星III》打開知名度，去年曾因清空IG並以黑底白字爆粗而引起熱議。怎料日前他突然在社交平台曬出多張傷痕累累的入院照片，面部及手部均有明顯傷痕，傷勢似乎頗為嚴重，再度引起關注。

顧定軒上傳受傷照片。（圖／翻攝自IG）

顧定軒去年5月突然爆出情緒不穩，當時他曬出一張黑底圖，上面寫道「麻煩你自己死X開」，接著清空IG，又在Threads上發文說：「深呼吸」，網友問他發生什麼事他沒回答；近日他又曬出自己疑似燒傷住院的照片，粉絲都留言希望他早日康復。

回顧顧定軒演藝歷程，出道10年的他拍過電影《藍天白雲》、《翠絲》、《麥路人》，和電視劇《那些我愛過的人》、《男排女將》，他也出過專輯、開演唱會，作品不少，如今卻發生被燒傷意外，讓人憂心他會否毀容。

