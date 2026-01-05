昔馬英九放行寫專欄、今節目遭禁播 陳水扁心寒：聽到「卓榮泰」愣住了

新節目遭禁播，陳水扁說，聽到卓榮泰三個字愣住了。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前總統陳水扁透露，矯正署署長林憲銘跟他說，行政院長卓榮泰下令不准播出他在鏡新聞的新節目《總統鏡來講》，「否則就要抓阿扁回籠」。他今（5）日再說，當他聽到「卓榮泰」三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷。

法務部矯正署指出，有關陳水扁辦理保外醫治至今，均由中監依法派員訪察、督管保外期間所有活動。此次，中監是本於權責，按受刑人保外醫治審核基準及管理辦法第7條規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法予以駁回，並落實督管陳水扁務必恪守相關規範。

陳水扁說，他聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷。 圖：陳水扁提供

陳水扁今再度發文表示，他2011年在龜山鬼地方，想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

陳水扁指出，《蘋果日報》為此訪問時任總統馬英九的看法，馬表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障。他說，總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。

陳水扁表示，他2026年要主持《總統鏡來講》，南屯鬼地方兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT 線上播出模式。

陳水扁說，沒想到1月3日中午與矯正署長通話，林署長說那是卓院長下令不准播出。他聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷。

