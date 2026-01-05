昔馬英九一句話放行！今遭卓榮泰禁播 陳水扁嘆心比天氣冷：整個人都愣住

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

前總統陳水扁今(1/5)表示，自己主持的新節目《總統鏡來講》台中監獄兩次放行，也建議寫明此屬於職能治療，並比照YT線上播出，未料前天矯正署長電話告知，是行政院長卓榮泰下令不准播出，自己聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住，比起外頭的天氣心更冷。

前總統陳水扁，資料照

陳水扁因涉多起案件，包括龍潭購地案、元大金控併復華案等罪，遭判刑有罪定讞，合併執行20年徒刑，但他在2015年因健康因素而獲准保外就醫，至今已超過10年，而保外就醫相關的5不原則，包括不上台、不演講、不談政治、不受訪、不輔選，而他的節目疑踩到紅線。

陳水扁昨日在臉書發文證實，原本今日首播的《總統鏡來講》，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，但矯正署長和他電話證實，卓榮泰下令不准播，否則要將他逮捕回監。

陳水扁稍早再度在臉書發文表示，2011年阿扁在龜山鬼地方(台北監獄)，想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

陳水扁指出，當時的《蘋果日報》為此訪問總統馬英九的看法，馬英九表示，受刑人被剝奪的是人身自由，但《憲法》的言論自由仍應受保障，馬英九的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。

陳水扁說，自己在2026年要主持《總統鏡來講》，南屯鬼地方(台中監獄)兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改為比照過去5年主持節目YT 線上播出模式。

陳水扁表示，沒想到在1/3的中午與矯正署長通話，對方說，那是卓院長下令不准播出。當他聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷。

