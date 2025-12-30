昔鬧翻曹西平！包偉銘聞噩耗頻問「是真的嗎」 雙方心結、破冰原因曝

曹西平過去曾與包偉銘鬧翻。（圖／翻攝臉書／曹西平、包偉銘）

資深藝人曹西平於29日被發現在新北市三重住處猝逝，享壽66歲，突如其來的噩耗令演藝圈震驚不已。消息曝光後，無論是生前關係良好的好友，或曾傳出過節的藝人，也紛紛出面表達不捨之情。曾與曹西平有過爭執的包偉銘與潘若迪，對此，也回應了。

據了解，曹西平的乾兒子因當日無法與其取得聯繫，擔心之下報警求助。新北市消防人員趕抵現場後，發現曹西平已無生命跡象，確認死亡。

曾與曹西平共同主持節目《來電50》的包偉銘，得知消息後情緒激動遲遲不敢相信，頻頻追問「是真的嗎？是真的嗎？」他坦言，兩人同期出道，知道曹西平是非常真性情的人，即便雙方過去曾有齟齬，但回憶起出道初期的歲月，仍深感惋惜。他說：「謝謝你，讓我們一起走過那段青春歲月！一路好走，當個快樂的天使。」

同樣曾與曹西平關係緊張的潘若迪，也在第一時間表達哀悼。他透過媒體表示，希望曹西平離世後無所牽掛，能安詳離去。他也藉此提醒大眾：「身體健康真的很重要，要好好珍惜身邊的人。」

回顧三人過往恩怨，曹西平曾對包偉銘公開表示不滿，認為對方在他生活陷入困境時未伸援手，並對包偉銘僅以社群平台通知結婚一事感到不被尊重。

不過這段被外界形容為「王不見王」的對立關係，曾於2018年出現轉機。當時在白冰冰的牽線下，包偉銘與曹西平一同出席活動並公開互動，被視為兩人正式破冰。曹西平也在受訪時坦言，過往恩怨早已放下，希望外界不再反覆追問，盼彼此保有尊重。

至於與潘若迪的嫌隙，則源自約20多年前，曹西平聲稱曾借出一卷《六燈獎》錄影帶卻遲遲未歸還。潘若迪當時回應稱不記得有此事，甚至戲謔地送上「紙紮錄影帶」作為替代，令曹西平當場氣憤不已，兩人關係一度降至冰點。

