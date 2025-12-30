昔鬧翻！曹西平逝險成無名屍 三哥罕發聲急返台「情分與關心始終都在」

娛樂中心／施郁韻報導

資深男星曹西平猝逝。（圖／翻攝自臉書）

66歲資深藝人曹西平猝逝，生前與4名手足決裂，曾放話「絕對不會讓姓曹的」拿走他遺產中任何一毛錢。在「前嫂嫂」台語歌后龍千玉協調下，乾兒子Jeremy取得家人授權，處理後事。三哥曹南平罕見聲明回應，強調兄弟一場，情分與關心始終都在。

曹西平在家中排行老四，以「四哥」自稱，昔日一家5兄弟因照顧老父親，又因家產問題鬧僵，曹西平曾在節目上透露，兄弟早就沒有往來，並感謝乾兒子Jeremy陪伴、照顧，他一度激動落淚。

曹二哥接獲曹西平死訊時，拒絕出面處理，隨後由他無緣的三嫂、「唯一親人」歌手龍千玉與曹南平協調，同意委由乾兒子Jeremy全權處理後事，不讓曹西平以「無名屍」公告認領。

曹南平30日發聲明表示，得知弟弟離世，家人深感悲痛，由於事發時人在國外，目前已在返台途中，也與相關友人討論會一同妥善處理後事，他強調，「兄弟一場，情分與關心始終都在」，一切將依照弟弟的意願與相關程序，讓他有尊嚴地走完最後一程，也懇請外界給予家屬空間，感謝各界的關心與體諒。

曹南平聲明全文：

得知弟弟曹西平離世，家人深感悲痛。事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。

兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。

懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。

本聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。

胞兄 曹南平



