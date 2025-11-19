昔點名18台藝人成表態範本！央視最新貼文幾乎噤聲

娛樂中心／綜合報導

中日兩國間的緊張氛圍11月快速升級，起因是日本首相高市早苗日前於國會拋出「台灣有事即日本有事」論述，這番話讓中日關係急轉直下。在中日為「台灣有事」撕破臉之際，中共官媒《央視》貼出一則反日貼文並號召大家轉發。其中，不少過去被列入「舔共名單」的台灣藝人動向，自然引發各界關注。但實際查看微博發文卻發現，楊丞琳、歐陽娜娜、侯佩岑等人全都沒轉發此貼文，而曾被中共官媒《央視》點名過的18位台灣藝人中，截至發稿前僅有「這3人」跟進轉發央視貼文。

近年來有不少台灣藝人轉往中國發展，《央視》今年3月曾發布貼文號召「一起轉發！這是台灣唯一的稱謂！中國台灣省」，當時有不少藝人響應轉發。其中有18位台灣藝人轉發的微博，還被《央視》截圖當範本；據悉，當時遭《央視新聞》公開點名的18人包括：侯佩岑、張韶涵、楊丞琳、歐陽娜娜、蘇有朋、張信哲、文淇、吳克群、明道、賴冠霖、陳喬恩、汪東城、周傳雄、陳妍希、黃曦彥、楊宗緯、吳奇隆、辰亦儒。

歐陽娜娜、張韶涵、侯佩岑等18位台灣藝人曾遭中共官媒點名「表態模板」。（圖／翻攝自微博）





18位台灣藝人轉發貼文，被《央視》截圖並列為表態模板。（圖／翻攝自微博@央視新聞）





如今，中日兩國因「台灣有事論」撕破臉，上述被點名的台灣藝人，多數卻選擇沉默、並未跟進。截至發稿前僅吳克群、楊宗緯以及文淇3人跟進轉發相關貼文。值得一提的是，在台灣鬧出「惡鄰風波」的楊宗緯不僅跟進轉發這則「反日貼文」，他在最新貼文中回應惡鄰爭議後，還不忘繼續附和中共，強調「此刻我認為最重要的還是，希望大家多關注我前篇發的博，每一段被遺忘的歷史，都可能成為未來災難的種子」，並在標籤寫下「打壓或污名不該成為轉發正義的恐懼」，此舉讓不少台灣網友看傻。

楊宗緯跟進央視、轉發「反日貼文」，內容寫下：「絕不允許日本軍國主義復活」。（圖／翻攝「楊宗緯」微博）









女星文淇跟進央視，轉發「反日」貼文。（圖／翻攝微博@文淇）









吳克群跟進央視，轉發「反日」貼文。（圖／翻攝微博@吳克群）









回顧衝突事件，日本史上首位女首相11月7日在眾議院接受質詢時，拋出「台灣有事即日本有事」論調，讓她成為首位在任內提出「台灣有事論」的日相。但有關作法疑似讓中國跳腳，中國駐大阪總領事薛劍不僅發文要脅稱「要斬首高市」，隨後中日兩國緊張氛圍持續升溫；中國外交部領事司14日晚間發一則罕見的強烈措辭公告，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。消息一出，牽動日本旅遊業，隨後掀起一波中國遊客退訂潮。而繼觀光制裁、黃海實彈射擊之後，中國19日又宣布暫停進口日本水產品。

