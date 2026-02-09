昔黨報栽贓林家血案凶手 游錫堃仍心有餘悸

▲林家血案發生之際，國民黨黨報影射游錫堃涉有重嫌，所幸當天有充分不在場證明才免於被誣陷。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

[NOWnews今日新聞] 以台灣民主史上刻骨銘心「林家血案」為題材的電影《世界血案》一連串爭議遭炎上。對此過去親身經歷那段過往的立法院前院長游錫堃昨日表示，想起林宅血案至今仍心有餘悸，「甚至偶爾會做惡夢」，而其過去遭黨報栽贓影射為凶手，今（9）日出示當時報導全文，表示經過40多年，「我至今都還心有餘悸，林家如何能心平？」

游錫堃今日出示1980年3月4日被影射為凶手的報導，上頭寫道「經警方查訪的這位特定對象人物，現年33歲、宜蘭縣人，某專科學校畢業，身高174高分，體重約52公斤，他和林義雄站在一齊，高出林義雄半個頭，皮膚黝黑，留長髮，看起來予人有高高的印象」。

游錫堃過去曾任林義雄競選省議員時的總幹事，而在林家血案發生之際，當時被國民黨黨報影射為凶手，因而遭調查局約談20多次，所幸當天有充分的不在場證明才免於被誣陷。

游錫堃說，自己曾是林家血案的嫌疑人，只差沒有寫出名字，40多年了，至今都還心有餘悸，「林家如何能心平」？

