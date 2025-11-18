昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？

即時中心／温芸萱報導

北檢今（18）日將民眾黨主席黃國昌列為貪污案被告，指控他涉嫌收受臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，並在國會質詢中為沈相關事務出氣。對此，媒體人詹凌瑀表示，「黃國昌自由的日子還有多久？」黃昔日自稱「反貪守門員」，如今卻被列為貪污案被告，面臨公開透明檢視，正義迴力鏢落在自己身上，得面對自己昔日那句「如果你沒有問題，你怕什麼？」。

民眾黨主席黃國昌近期爭議不斷，今（18）日再被週刊爆料，疑似由他掌控的「凱思國際」公司，早前傳出涉及「狗仔兼拍政敵」風波，不僅資金來源不明，部分款項甚至疑似回流給黃本人。此外，北檢今天也將黃列為貪污案被告，指控他涉嫌收受臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，並在國會質詢時為沈裕雄相關事務「出氣」。

對此，媒體人詹凌瑀在臉書發文表示，「黃國昌自由的日子還有多久？」，他如今處境堪稱「奇妙節骨眼」。曾經自詡為「反貪守門員」的他，如今卻被北檢列為貪污他字案被告，被要求說明金流、質詢動機以及與凱思國際的關聯。詹凌瑀形容，這畫面就像曾經每日喊著自己清白無瑕的人，如今一開燈卻發現手上全是墨汁。

「當年罵別人貪腐，罵到口水可以灌溉全台」，詹凌瑀批評，如今黃國昌被質疑200萬元神秘匯款，卻裝作毫不知情的小鹿斑比。他直言，凱思國際究竟是「正義企業」還是「人頭白手套」、錢是否繞一圈用於質詢、狗仔隊是否由他操盤，每件事都越挖越複雜，劇情甚至比黃過去蒐集黑料更精彩。有趣的是，他現在最擔心的不是外界，而是李麗娟，若她出面揭真相，黃恐怕連呼吸都會緊張，「曾經號稱替人民揭弊，結果現在變成要擔心自己被揭弊，這世界真的很有喜感」。

詹凌瑀指出，黃最愛標榜的「公開透明」，如今輪到自己的財務也要曬日光浴，他如同吸血鬼見到陽光般慌亂。質詢前後，金流動向、狗仔疑似領薪、凱思國際大額資金進出，他卻一律稱「無關」，比他假裝不認識李麗娟還心虛。

「正義這種東西，很殘酷，你要用它打別人很好用；等到迴力鏢來時，一點都不留情。」詹凌瑀直言，黃國昌恐怕得面對自己最常掛在嘴上的那句話：「如果你沒有問題，你怕什麼？」等北檢說明完金流與質詢前後狀況後，答案或許就會揭曉。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

