昔《多情城市》CP天人永隔！賴慧如憶傅子純秒淚崩 揭最後聯絡內容
女星賴慧如9日出席《鑽石舞台之夜》演唱會記者會，談及日前因急性血癌驟逝的傅子純，她難忍激動情緒當場淚崩，坦言至今無法接受傅子純過世噩耗，並透露和對方最後一次聯絡的時間點。
賴慧如和傅子純過往曾在《多情城市》飾演初戀情人，她透露，事發當天她正開車從台中返回台北，突然看到傅子純過世新聞，起初以為是假消息，在確認死訊後難過得在休息站哭了一陣子後才出發。
賴慧如淚崩說道，「他是我第一檔戲的男朋友，我剛進戲劇圈，真的幫我很多。」而在她的印象中，傅子純是一個很自律的人，平時完全不吃宵夜，上妝前也會按摩，讓自己維持在最好的狀態，難以相信會發生這種事。
她也透露，最後一次和傅子純聯絡是約好要去對方淡水新家，慶祝新居落成。被問到傅子純太太的狀況，賴慧如則表示，雖然對方心情仍無法平復，也沒辦法好好休息，但很努力堅強起來處理後事，她也會和高欣欣和兵家綺輪流陪伴，共同面對這件事。
更多中天新聞網報導
傅子純顯靈？梁佑南淚曝他「徘徊電視台」道別：還想念大家
傅子純「死亡證明書」死因曝！妻首現身淚曝：完全不知有血癌
傅子純靈堂開放首日 遺孀曬結婚登記照痛喊：今晚你缺席
其他人也在看
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
日月潭空氣保衛戰開打！少做一事荷包恐先哭
[NOWNEWS今日新聞]國際級景點日月潭長年受車流與交通廢氣影響，為守護湖區清新空氣，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」，自7月1日起，將由分階段管制正式升級為全面稽查，不再區分車輛大小與用途。...
傅子純捨不得走！梁佑南眼疾開完刀衝靈堂 淚崩曝弟弟顯靈過程
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
食安快訊》非常泰「九層塔」殺菌劑超標10倍 拉亞漢堡、早安美芝城也出包
台北市衛生局今（10）日公布115年4月生鮮蔬果抽驗結果，在47件產品中發現5件不符規定，其中知名餐廳「非常泰」天母店的九層塔驚見殺菌劑超標10倍。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，針對不符規定的產品已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來…
世足球星》父子同場的奇妙輪迴 Erling Haaland的世界盃初登場
毫無疑問，Erling Haaland是當代足壇最具代表性的射手之一。他以驚人的進球效率、強悍的身體素質與冷靜的禁區終結能力，迅速奠定了曼城與挪威隊的核心地位。自加盟曼城以來，他已收穫英超、足總盃、聯賽盃與歐冠等多項冠軍，更打破英超單季進球紀錄，成就斐然，堪稱新世代前鋒的典範。
消失螢光幕7年！73歲野生張菲東區遭捕獲 《紅人榜》冠軍男星曬合照曝真實近況：太奇幻
台灣綜藝界天王張菲自從7年前正式卸下電視節目主持棒後，便過著悠閒的引退生活，鮮少於公開場合露面。然而，近期在台灣演藝圈積極發展的馬來西亞籍實力派歌手鄺澤東，日前在台北街頭意外捕獲野生的張菲，他驚喜地在臉書曬出兩人照，讓張菲高齡73歲的真實狀態罕見曝光在社會大眾面前。
鄭朝方選新竹縣長自曝「2位總統說我沒政治味」 黃揚明酸：黃山料體有人看得懂？
歷經波折，民進黨10日提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方於提名記者會上表示，2位總統都說過他「一點政治味都沒有」，但前總統蔡英文是問號，總統賴清德是驚嘆號。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文酸，這是（暢銷作家）黃山料體嗎？有人看得懂嗎？新竹縣長期被視為民進黨艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方在擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若藍營出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉......
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，
TPBL／年度MVP出爐 高錦瑋奪3大獎謙虛自比結蛹：提醒自己更好
TPBL台灣職業籃球大聯盟年度最有價值球員出爐！由桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋獲得，高錦緯一口氣抱回年度人氣球星、年度第一隊與年度MVP 3大獎。但他對自己這季表現並不滿意，強調這獎項要提醒自己變得更好。
她存款All in台股「窮到睡公園」！超狂結局震驚網
財經中心／周孟漢報導近期台股大盤走勢高潮迭起，劇烈的上下震盪讓無數股民的心情宛如搭乘雲霄飛車！近日一名女網友就透露，自己天在早盤一時衝動，將身上僅有的生活費全數「All in」投入股市，導致生活開銷瞬間見底，不僅連日常電費都繳不起，更是窮到沒錢吃飯，只能在網路上苦中作樂哀號自己「真的要睡公園了」。不過，隨著台股昨天在美股科技股帶動下瘋狂反彈，原 PO 也滿血復活，宣布正式「從公園搬出來了」，甚至還打算吃頓麥當勞慶祝，極具戲劇性的神反轉結局，立刻引發網友討論。
南市府公布酒駕累犯竟是"AI"? 交通裁決處坦承疏失
南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導台南市政府定期公布酒駕累犯照片，沒想到卻被抓包，疑似用AI生圖。背景的檳榔攤不只字體全崩壞，甚至還憑空長出"美金"。遭批根本是畫蛇添足、本末倒置。對此，交通局裁決中心坦承疏失，以後會謹慎處理。
Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
蘋果折疊iPhone備貨倒數！「軸承大廠」目標價喊上300元 營運谷底已過、下半年拚翻身
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導蘋果（Apple）WWDC2026開發者大會登場，首款折疊iPhone備受市場關注，而軸承大廠新日興（3376）因拿下折疊iPhone鉸鏈關鍵零...
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
藍白新竹共組「鐵三角」力抗鄭朝方！王世堅：勝敗已經很清楚
【記者葉家瑋／台北報導】民進黨今（10日）正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，民眾黨主席黃國昌表示，目前新竹市有市長高虹安 、新竹縣有國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，竹北市則有民眾黨竹北市長參選人邱臣遠 ，三人將形成「鐵三角」拿下大新竹地區。民進黨立委王世堅今評論，「我想是很精彩的選戰，但勝敗已經可以看得很清楚」。
新北新莊空中垃圾山! 阿伯為研究核能把屋頂滿雜物
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導這畫面實在太驚人！新北市新莊區一處公寓出現「空中垃圾山」，住戶長年把廢棄物往鐵皮加蓋的屋頂丟，甚至丟到隔壁戶的屋頂上，除了環境髒亂常出現蟑螂老鼠外，附近居民也擔心，萬一颱風來雜物被吹落砸傷人，或是釀成大火。記者找到這名堆積物品的阿伯，但他卻說，自己是因為要研究核能。
日韓小車破壞價殺入! 扣補助最低50萬內入手 夾擊國產車
財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導萬物皆漲、通膨高掛，百萬新車讓人可望不可及，不過現在台灣車市卻吹起了低總價的高CP值大戰，日韓進口車商打破市場常規，打出「進口車、國產價」的策略，若搭配政府的貨物稅減徵與汰舊換新補助，入手價一口氣狠砍10萬元，有的甚至50萬有找。
14萬戶停電嚇壞海線人！上班族哀號還沒存檔
[NOWNEWS今日新聞]台中市海線地區今（10）日下午突發大規模停電，清水、沙鹿、梧棲、大甲及龍井等地瞬間陷入一片漆黑，共有14萬1739戶受到影響。由於正值上班、上課時間，多處交通號誌停擺，路面交...
林襄才被拍「緊牽馬傑森」疑轉談地下情！突PO照認了：容易暈…
娛樂中心／綜合報導台灣頂尖啦啦隊女神林襄、職棒選手馬傑森，2023年被拍到牽手、回家過夜等甜蜜畫面，但後來竟稱「沒什麼聯絡了」，一度傳出戀情見光死。沒想到今（10日）被爆出沒分手、只是轉為地下情，被目擊手牽手吃晚餐，經紀公司僅回「不會過度干涉私人生活」。對此，林襄的感情生活再次引發關注，就連發出「坐後座容易暈車」，也被一票網友點名馬傑森，笑虧「開慢一點」。