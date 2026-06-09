昔《多情城市》CP天人永隔！賴慧如憶傅子純秒淚崩 揭最後聯絡內容

女星賴慧如9日出席《鑽石舞台之夜》演唱會記者會，談及日前因急性血癌驟逝的傅子純，她難忍激動情緒當場淚崩，坦言至今無法接受傅子純過世噩耗，並透露和對方最後一次聯絡的時間點。

女星賴慧如（右） 9 日出席《鑽石舞台之夜》演唱會記者會。（圖／萬星傳播 提供）

賴慧如和傅子純過往曾在《多情城市》飾演初戀情人，她透露，事發當天她正開車從台中返回台北，突然看到傅子純過世新聞，起初以為是假消息，在確認死訊後難過得在休息站哭了一陣子後才出發。

賴慧如淚崩說道，「他是我第一檔戲的男朋友，我剛進戲劇圈，真的幫我很多。」而在她的印象中，傅子純是一個很自律的人，平時完全不吃宵夜，上妝前也會按摩，讓自己維持在最好的狀態，難以相信會發生這種事。

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賴慧如談到傅子純忍不住淚崩。（圖／讀者提供）

她也透露，最後一次和傅子純聯絡是約好要去對方淡水新家，慶祝新居落成。被問到傅子純太太的狀況，賴慧如則表示，雖然對方心情仍無法平復，也沒辦法好好休息，但很努力堅強起來處理後事，她也會和高欣欣和兵家綺輪流陪伴，共同面對這件事。

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