昔「天下第一泉」成絕響！南投縣府：廬山溫泉屬地質禁區勿擅闖

社會中心／程正邦報導

廬山溫泉仍存在！2池「野溪美人湯」爆紅，吸引遊客戲水泡湯。(資料照)

廬山溫泉曾以「天下第一泉」的美譽冠絕全台，多少遊客曾在此享受煙霧繚繞的泉水洗禮。然而，這份曾經的繁華如今已化作危險的廢墟，南投縣政府於 7 日再次發出嚴正警示，直言廬山地區早已不是觀光勝地，而是危機四伏的「地質禁區」。這座曾經的溫泉之鄉，在經歷了多次大自然的無情洗禮後，建築物結構早已支離破碎，地質風險更是如影隨形，呼籲民眾千萬不要因為好奇或懷舊而冒險闖入，以免發生無法挽回的悲劇。

經濟部水利署公告，呼籲民眾勿靠近廬山溫泉河段沿岸，常有落石以免發生危險。

辛樂克與莫拉克重創 繁華小鎮一夕變色

回顧廬山溫泉的命運轉折，始於 2008 年的辛樂克颱風。當時狂風暴雨導致塔羅灣溪水位暴漲，湍急的土石流沖毀了多間緊鄰河岸的飯店，飯店倒塌入溪的畫面震驚全台。緊接著 2009 年的莫拉克颱風更讓災情雪上加霜，讓原本就脆弱的地質環境徹底崩潰。

經過經濟部地質調查所（現改制為地質調查及礦業管理中心）的長期監測，發現廬山北坡區域存在大規模的地層深層滑動風險。這種地質災害一旦發生，整座溫泉區可能在一瞬間被掩埋。基於人命關天的考量，南投縣政府於 2011 年正式發布都市計畫變更，將廬山溫泉區劃為保護區與河川區，並於隔年公告廢止溫泉區，將發展重點轉移至埔里的福興農場。

昔「天下第一泉」成空城，廬山溫泉區遇大雨溪水暴漲。

卡努颱風再度撕裂傷口 建物傾斜懸空危機四伏

儘管行政命令早已禁止建築使用，但廬山的傷痕仍未停止擴大。2023 年 8 月的卡努颱風帶來的極端降雨，再度讓廬山溫泉區陷入泥淖。當時的豪雨不僅造成塔羅灣溪河床淤積高度與路面持平，更導致多處地基遭掏空，部分建築物甚至傾斜懸空，景象令人觸目驚心。

目前的廬山不僅地體不穩，許多廢棄建物內部鋼筋鏽蝕、樓板龜裂嚴重，隨時都有崩塌的危險。縣府觀光處強調，現有建築物已不得作為原來用途使用，民眾若執意進入這些危險區域取景或探險，一旦發生地層滑動或建物塌陷，救援難度將極高。

南投縣府觀光處強調，廬山溫泉現有建築物屬危樓，呼籲民眾不要再前往探險或取景。

揮別遺忘的孤島 縣府呼籲遷往福興農場覓新生

為了給予業者生路，南投縣府多年來積極輔導業者轉往埔里福興農場溫泉園區發展，試圖延續廬山的溫泉香火。然而，對於老一輩的人來說，廬山的回憶雖然美好，但現實中的廬山已成了地圖上被遺忘的孤島，那條曾經人聲鼎沸的吊橋與老街，在歷經多次風災摧殘後，已不堪負荷，成了徒留空殼的危樓群。

縣府再次提醒，大自然的力量不可小覷，尤其在氣候變遷加劇的今日，山區地質狀況極不穩定，遊客務必遵守公告，遠離這片已公告廢止的危險區域，別讓一時的輕忽成為終身的遺憾。

