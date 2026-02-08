昔一注獨得17.38億！再包牌抱走1498萬 得主背景曝

先前曾有一名年約40歲的台中三寶爸，僅僅花了1600元，就幸運一注獨得17.38億元。（圖／東森新聞）





威力彩連續29期槓龜，下期將於明（9）日晚間開出，頭獎金額上看11.5億。不過，先前曾有一名年約40歲的台中三寶爸，僅僅花了1600元，就幸運一注獨得17.38億元的頭獎獎金，除此之外，他還拿下7注貳獎，合計稅前獎金約17.53億元，他的包牌秘訣也隨之曝光。

中獎秘辛公開

威力彩第114051期於去（2025）年6月26日開獎，第1區中獎號碼為07、15、23、01、26、38，第2區中獎號碼為04號。台灣彩券總經理謝志宏指出，男子平時就有購買彩券的習慣，這次中獎是以1600元購買2套800元威力彩包牌，16注部分是電選、部分為自選，最終幸運一注獨得頭獎17.38億元。

大額獎金怎麼花？

除了頭獎獎金外，男子也中了7注貳獎，每注獎金為214萬元，總得獎金額為17.53億元，創下第5屆以來次高單注頭獎金額、第3屆起單注頭獎金額第7高的紀錄。在得知得獎消息後，男子在第一時間向父親報喜，父親起初還以為兒子遭遇詐騙，直到再三確認並非假消息，父子2人才一同現身領獎，並大方分享未來這筆獎金的運用規劃。

男子提出除了購置不動產外，還對美債投資表達興趣，台彩則建議，相關計畫要有保本、彈性、傳承等元素。此外，這名男子也捐出3000萬元，他沒有指定捐贈機構，後續委託中國信託慈善基金會協助處理。

