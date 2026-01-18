昔「深夜身中3刀」死裡逃生！《功夫》「火雲邪神」驚傳離世

娛樂中心／巫旻璇報導

香港武打明星梁小龍曾在多部影視作品中亮相，並因在周星馳電影「功夫」中，以「火雲邪神」一角暴紅，之後他逐漸淡出螢幕，進軍短影音市場，沒想到今(18日)傳出梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息已由友人證實。家屬目前低調處理後事，告別儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。





昔「深夜身中3刀」死裡逃生！《功夫》「火雲邪神」驚傳離世享壽77歲

梁小龍已於1月14日辭世享壽77歲。（圖／翻攝自微博）









77歲香港武打演員梁小龍與李小龍、成龍、狄龍 並列為影壇知名的「四龍」。他曾一度淡出香港演藝圈，轉往中國經商多年，直到2004年復出後，憑藉 周星馳電影功夫 中的「火雲邪神」一角，再度打開知名度。綜合多家港媒報導，梁小龍已於1月14日辭世，享壽77歲，消息由友人向《星島頭條》證實。家屬目前低調處理後事，告別儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。

廣告 廣告

事實上，梁小龍近年仍相當活躍，不時透過抖音分享習武身手。他曾在去年5月拍片回憶，自己自幼習武，過去還曾開設武館。有一回深夜約11點返館取物時，竟遭刀手突襲。他回想當時情況仍歷歷在目，表示有人從背後攻擊，幸好當時是冬天，及時格擋才發現對方持刀，隨後又有另一人上前，他在混亂中一度中了三刀。

梁小龍也提到，環顧四周後發現武館內聚集多名刀手，他奪下其中一人的刀後，獨自對抗多名對手，雙方一路從11樓打到地面。他回憶當時場面直言，整個樓梯間血跡斑斑，對方也被他反擊刺傷。拍片中，他大方拉下外套展示背部的刀疤，畫面可見疤痕凹凸不平；不過他也透露，後來曾接受手術處理，因此如今疤痕已不太明顯。

原文出處：昔「深夜身中3刀」死裡逃生！《功夫》「火雲邪神」驚傳離世享壽77歲

更多民視新聞報導

洪詩照顧公公！網酸「女方錯嫁」李運慶還原看護真相：是你嫁嗎？

致富密碼瘋傳！他實測「做1動作」竟秒中頭獎 一堆人認證：被公開了

全球75%死於「這疾病」真相！醫示警：5大奪命關鍵

