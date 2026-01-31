昔「猛拍孕肚」想流產！60歲女星悄升格當外婆 真實心聲全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導

胡曉菁過去曾是一代玉女團體「星星月亮太陽」成員，如今淡出演藝圈的她，選擇投身公益，除了擔任「恩典之家」教會牧師外，還成立協會「拾一」。去年（2025）胡曉菁才宣布女兒出嫁，沒想到近日證實悄悄升格當外婆，真實心聲全說了。

根據《壹蘋新聞網》報導，胡曉菁透露外孫女已經7個月大，她也笑說現在手機照片全是孫女照片，就連逛街都會去看童裝，雖然口頭上喊話女兒不要找她帶小孩，但實際上，大多時間胡曉菁還是會幫忙帶外孫女。

此外，《壹蘋新聞網》也指出，胡曉菁當初懷孕時飽受憂鬱症折磨，一度不希望女兒來到世上受苦，但礙於基督教教義不能人工「墮胎」，所以她靠書本拍孕肚、跳繩等方式，希望能夠「自然流產」，不過女兒在她腹中堅強撐下來，因此自認虧欠女兒的胡曉菁想要彌補她，更希望外孫女健康長大。

其實，胡曉菁獨自撫養女兒長大，去年女兒要出嫁時，她也曝光母女的婚紗照，回憶與女兒相處的點點滴滴，喊話女兒就是她「最華麗的存在」，表示即使娘家只有她一人，自己也會是女兒堅強的後盾。

胡曉菁（右）去年送愛女出嫁。（圖／翻攝自IG)

