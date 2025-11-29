昔「車頭燈放桌上」遭警告！正妹主播揭離職內幕不忍了：希望被認可

娛樂中心／綜合報導

中川安奈擁有美麗外型以及火辣身材。（圖／翻攝自IG）

日本國家電視台《NHK》美女主播中川安奈，擁有美麗外型以及火辣身材，在主播圈被封為「峰不二子」。沒想到，先前卻因一張「上身放桌上­」的照片暴紅，遭電視台警告；而去年她又因轉播巴黎奧運時穿著特殊，遭網友誤會為「沒穿衣服」。如今，已離開新聞台成為自由主播的中川安奈近日也在日本節目中揭開自己「為何離職」的內幕。

中川安奈揭開自己「為何離職」的內幕。（圖／翻攝自IG）

根據日媒《J-CAST NEWS》報導，中川安奈26日在綜藝節目《人間研究所》中現身，談及長期以來內心的矛盾。她表示，外界總把焦點放在她的戀愛話題、時尚與外貌，「但我也希望我的播報技能被認可」，語氣中帶著些許無奈。

廣告 廣告

至於真正決定離開NHK的「真相」，她則透露，是因為認為自己「若繼續待在NHK，很難有機會主持《紅白歌唱大賽》」，直言：「《紅白》是所有人都嚮往的舞台，我覺得自己的路逐漸偏離，所以希望出去累積更多經驗」。

更多三立新聞網報導

52萬IG突消失！家寧頻道曬新片挨酸「訂閱只剩7萬」 不忍發聲了

邱澤「緋聞女友」現身婚禮！大讚許瑋甯「家教很好」 霸氣登場再掀高潮

許瑋甯、邱澤大婚「半個演藝圈都來了」 今晚最大遺珠是他！賠罪內容曝

崩潰哭喊「人財兩失」！AV女優赴花蓮救災慘被騙 辛酸內幕曝光

