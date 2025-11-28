昔「車頭燈放桌上」遭電視台警告 火辣女主播親揭離職真相

中川安奈曝光離開電視台原因。（圖／IG@nakagawa.anna1022）

31歲日本美女主播中川安奈，曾是NHK當家人氣主播，甜美臉蛋、火辣身材讓她有「主播界峰不二子」的封號。過去她在2024年巴黎奧運期間因一身米金色系穿搭，被觀眾誤以為「沒穿衣服」掀起熱議，又曾因PO出「巨胸放桌上」的火辣美照遭電視台警告，最終下架照片，引發外界對她處境的關注。如今她已離開NHK成為自由主播，近日更在節目上首度公開自己離職的真正原因。

根據日媒《J-CAST NEWS》報導，中川安奈26日在綜藝節目《人間研究所》中現身，談及長期以來內心的矛盾。她表示，外界總把焦點放在她的戀愛話題、時尚與外貌，「但我也希望我的播報技能能被認可」，語氣中帶著些許無奈。

節目主持人詢問她為何選擇離開NHK？中川安奈鬆口道出真相：「在NHK確實嘗試了很多工作，但我覺得繼續待下去，紅白（主持）似乎很困難。」她坦言，主持《紅白歌唱大賽》是無數主播的夢幻舞台，也是努力的一大目標，「但我已經偏離了那條道路。」因此，她下定決心辭職，希望走向更多元、自由的工作方向，「我決定辭職，想要嘗試更多經歷。」

據悉，中川安奈過去也因多次外貌相關爭議陷入輿論漩渦，包括被誤會「裸播」事件，她象徵為奧運選手加油，穿著米色金光上衣，但因內搭顏色過於貼近膚色，引發觀眾錯愕、以為她上半身未著衣物。對此，她曾親自解釋：「我那時候想著希望選手們都能拿到金牌，就和造型師討論後穿了金色內搭、帶金色亮片的上衣，外面再搭配一件白色夾克，結果被說『那件白夾克下面看起來像是裸的』。」

如今從體制框架中走出來的中川安奈，也因更自在、坦率的形象持續受到粉絲支持。她離開NHK的真正理由曝光後，更讓許多網友替她打氣，期待她未來多元的發展。

