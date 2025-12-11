昔「香水達人」虐殺女友！假釋出獄又犯案 遭控持辣椒槍恐嚇親弟

樹林富家子(右)昔虐殺女友，假釋出獄遭控亮槍嚇弟弟(左)。（圖／TVBS資料畫面）

宋姓男子曾以「香水達人」自居，出身新北市樹林地方仕紳家庭，家境優渥，父親是當地大地主，家族擁有數億資產。然而，他曾在17年前以殘忍手段虐殺前女友，被判刑15年半，服刑10年後獲假釋。近日，他再次因亮槍恐嚇親弟弟而遭警方調查，警方搜索後在其住處發現辣椒槍。這名49歲男子曾開過通訊器材行，出獄後無穩定工作，卻花錢毫不手軟，還曾涉及毒品案件被逮捕。

樹林富家子(右)昔虐殺女友，假釋出獄遭控亮槍嚇弟弟(左)。（圖／TVBS）

這起兄弟衝突事件發生在新北市樹林一處山區道路，弟弟指控哥哥在爭執過程中拿槍威脅。警方接獲報案後立即趕赴現場，當時現場氣氛緊張，宋姓男子嘴巴流血。本月初，警方持搜索票再度上門查緝，果然在宋男住處找到了辣椒槍。

宋姓男子的父親在家族土地入口處掛著告示牌，寫明「非家族宗親、郵差通通不准進入」，並安裝了30支監視器進行全程遠端監控。附近民眾表示，宋男很少與鄰居聯絡，在他們的私人土地上明確標示「閒人勿進」、「私人土地勿進」，那一片區域都是他們家族的祖產。

17年前，宋姓男子因虐殺前女友被依殺人罪判刑15年半，但服刑10年就獲得假釋出獄。出獄後，他沒有穩定工作，卻在花錢方面毫不手軟。外傳他不僅向家人索取金錢，還曾因舉辦毒品派對而被逮捕。

宋姓男子曾是電信專家，還以香水達人的名號自居，外表帥氣俐落，卻一再捲入暴力案件。這次事件的受害者是他的親弟弟，讓家中父母無奈又心痛。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

