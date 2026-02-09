昔10分鐘賣5百萬桶！陸即食火鍋「自嗨鍋」下神壇 關聯企業申請破產
曾一度風靡大陸市場的即食火鍋品牌「自嗨鍋」，如今正站在破產邊緣。天眼查APP顯示，自嗨鍋關聯公司「杭州金羚羊企業管理諮詢有限公司」近日新增一則破產審查案件，申請人為馬某，案件由杭州市餘杭區人民法院受理。
綜合陸媒報導，早在去年11月，杭州金羚羊因與馬某之間的勞動爭議糾紛，被法院限制高消費，其法定代表人蔡紅亮亦被列入限制名單。根據天眼查資料，該公司及蔡紅亮名下累計已有12條歷史限制消費令。
據了解，蔡紅亮曾創立休閒零食品牌「百草味」，並於2016年將其出售給「好想你」。2018年，蔡紅亮再度創業，成立杭州金羚羊並推出自嗨鍋品牌。憑藉高頻次、重投入的營銷策略，自嗨鍋迅速成為現象級網紅產品，曾創下10分鐘銷售500萬桶、年銷售額突破10億元的紀錄。
在資本層面，自嗨鍋一度備受歡迎。2018年至2021年間，杭州金羚羊完成5輪融資，累計金額超過人民幣5.5億元，估值最高達人民幣75億元，投資方包括中金公司、經緯創投、泰康投資等知名機構。2023年3月，蓮花健康曾公告擬以人民幣3億至6億元收購杭州金羚羊不低於20％的股權，但交易最終未能完成，且因高溢價問題引發監管問詢。
從經營表現看，公司盈利能力持續承壓。2020年至2022年，杭州金羚羊營收分別為人民幣9.58億元、9.92億元和8.2億元，網路銷售連續下滑，淨利潤亦一度大幅虧損。由於過度依賴營銷、消費場景單一，其市場份額逐年下降。2024年，因拖欠分眾傳媒款項，公司被強制執行。
截至目前，杭州金羚羊被執行金額累計超過人民幣1.4億元，並存在多條失信與股權凍結信息。蔡紅亮名下關聯企業多數已註銷，僅剩3家公司仍在存續。
看更多 CTWANT 文章
冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
女星認了曾受邀《世紀血案》試鏡 「看劇本就知不能拍」
其他人也在看
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
台股將封關休市11天 美股超級財報周登場 科技消費股牽動台股供應鏈 MSCI 2月11日公布季度調整名單｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股2月11日封關休市11天，抱股過年需注意！美股超級財報周登場，科技消費股牽動台股供應鏈；MSCI台灣權重21.06%超越中國大陸，2月11日公布季度調整名單。
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
目標價上看93元+缺貨潮持續！外資砸20億點名「這檔」記憶體龍頭 再撒15億搶進中鋼7.2萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數本週（2/2～2/6）下跌280.83點，以31782.92點作收，跌幅0.88％。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本周賣超1085....
買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬
2026開春半導體ETF表現強勁，9檔績效擊敗台積電，其中「台新臺灣IC設計(00947)」報酬率飆破30%。追求高股息的投資人則可關注「中信關鍵半導體(00891)」，年化配息率上看13%，受惠AI基礎建設需求引爆與聯發科切入Google TPU供應鏈，前景看好。00891因成分股獲利大爆發與成功換股，實現價差股息雙賺。聯發科轉型為AI運算概念股，預計在Google TPU V7、V8晶片中扮演要角，擺脫手機景氣束縛。00891更將台積電權重拉高至42%，並囊括先進封裝龍頭，與AI供應鏈關聯度高達74.8%，具備雙龍頭優勢，是息利雙收的半導體ETF首選。
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
《台北股市》華邦電、華通抱股過年？老手3水位教戰
【時報-台北電】台股6日重挫逾600點後上演V轉行情，加上美AI股在連日拋售後展開強彈，道瓊6日大漲1200點，首度站上5萬點大關，創下歷史新高，費半也強彈434點，漲幅來到5.7%，居美股4大指數之冠。 在高檔賣壓快速宣洩，以及美股氣氛轉佳下，台股今（9）日為金蛇年封關的倒數第3個交易日，能否抱股過年？手中哪些持股又該逢高調節？備受股民關注。 針對台股封關前的投資策略，資深分析師陳榮華表示，從近10年開紅盤日表現來看，都是漲多跌少，且大半都有3%左右漲幅，因此過往封關前可以抱股7成以上，以免開紅盤後想買得追高。 但他認為，今年過年落在2月中旬，美股通常在2月時，會有獲利了結的情況發生，建議持股降至5成水位比較好，不能押注太多。 以現在盤勢來看，攻擊型投資人可鎖定AI光通訊、測試介面等類股，尤其是矽光子有技術護城河，可以持股續抱，適合趁盤勢修正時布局，但須留意估值過高的風險，並觀察AI資本支出是否出現放緩跡象。 至於保守型的投資人則可留意生技股，除與科技股連動性低，加上美國2026年推出藥物安全法案，製藥原料去中化，印韓台有望受益，可以平衡投資組合。 此外，陳榮華也給出明確的戰術分析，
高市早苗大勝！法人點名帶旺「這兩類股」
日本眾院大選結果出爐，首相高市早苗領導自民黨狂掃316席，創二戰後單一政黨突破2/3席次歷史紀錄。法人分析，政權超穩定將加速「高市經濟學」推動，引爆日股新一波復興行情。其中，被列為國家戰略的「半導體產業」受惠於政府大力支援與AI趨勢，以及體質轉型的「五大商社」在股神巴菲特加持下，將是最大贏家。投資人可透過日股ETF精準卡位這波政治紅利，掌握日本市場的成長動能。然而，仍需留意財政支出、日圓弱勢及地緣政治風險。
台股洗盤別慌！法人估蛇年封關前「蹲低跳高」 鎖定2族群卡位馬年紅包
台股在蛇年封關前夕遭遇「大洗盤」，2/6 盤中驚現逾 600 點急殺後上演驚人急拉，雖然周線遺憾收黑終止連 7 紅，但在投信翻多回補與 AI 基本面支撐下，多頭火種並未熄滅。隨著 2026 年先進封裝與記憶體缺貨題材持續
法人挺 籌碼穩定股安心過年
在美股走弱、封關避險情緒雙重夾擊下，台股單周二度回防月線，專家指出，台股本周2月11日封關在即，市場短線交易盛行，加上丙種資金陸續回收，研判散戶持股比重高之熱門股震盪恐加劇，但觀察旺宏（2337）、長興（1717）等15檔上周融資減少、法人彎腰撿鑽石的籌碼穩定股，將成安心抱股過年的首選。
原物料回檔也不怕！八大公股豪砸3.5億元進貨這「電纜股」近9千張 看好電網升級、AI訂單動能
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（2／2～2／6）收在31,782.92點，周線下跌280.83點，跌幅0.88％，中止連6紅。觀察八大公股銀行近5日買超個...
高市大勝日股ETF沖天！台新00951漲逾10%創掛牌以來新高 中信00954緊跟在後
日本眾議院改選結果出爐！首相高市早苗領導的執政聯盟獲得壓倒性勝利，激勵日經225指數9日盤中一度大漲逾5%。台灣相關ETF同步大漲，其中台新日本半導體（00951）盤中一度勁揚逾10%，不僅在所有ETF中漲幅居冠，也創下掛牌以來新高紀錄；中信日本半導體（00954）盤中也衝上16元新天價，漲幅達9.29%。
1月營收暴漲406%！「這記憶體」週拉3根漲停狂飆30%寫新天價 缺貨潮利多全面引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於缺貨潮持續不止，記憶體產品報價不斷攀升，相關族群營運全面受惠，如記憶體廠青雲（5386）1月營收就繳出年增406.8%的...
《國際金融》貝森特談金價暴漲 源自中國交易「失序」
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國財政部長貝森特(Scott Bessent)說，黃金市場在上周大幅波動，中國交易員是原因之一。他認為，中國市場有點「失序」，相關監管機關不得不提高保證金，因此金價在他看來有些像是一輪投機性的暴漲行情。 在面對有關金價出現創紀錄上漲的問題時，貝森特在福斯新聞(Fox News)表示：「黃金的走勢是這樣，中國那邊情勢有點不守規矩」，「他們不得不提高保證金要求。因此在我看來，黃金價格有點像是一場典型的投機性井噴行情」。 其它金價上漲的重要因素包括投機性買盤、地緣政治動盪，以及對聯準會獨立性的擔憂，此外美元匯率創下自1月初以來的首次單週上漲，都在推升黃金。 貝森特也提到聯準會的政策走向，他預計，關於努力縮減資產負債表，央行將會謹慎行事。他不指望聯準會將迅速採取縮表行動，他認為官員們可能會靜觀其變，至少花一年時間來決定他們下一步行動。之前華許曾經批評聯準會的債券購買行動。 貝森特另外指出，川普總統提名華許(Kevin Warsh)為下一任聯準會主席，他將非常的獨立，但需要注意的是，聯準會是對美國人民負責。 在上周四舉行的參議院聽證會上，貝森特對國會議員表示，如果
黃仁勳一句話點火！美股站上5萬點大關 專家曝AI投資2炸彈未拆：4巨頭還在跌
美股道瓊在上週五強勢反彈並首度站上五萬點大關，看似投資情緒回穩；但接下來還是要看能不能站穩五萬大關，維持成功的前高壓力突破型態就能海闊天空持續往上。財經專家「王董大盤籌碼」在臉書發文指出，投資人對於AI資本支出的疑慮，在輝達執行長黃仁勳一句話點火美股之下，帶動半導體供應鏈反彈，不過風險並未完全解除，AI供應鏈起飛，但這美股4大巨頭仍在逆境中。王董大盤籌碼表......
逢低布局CoWoS、CCL 報告一次看
美股財報季，微軟雲端增速趨緩引AI疑慮，科技股短線承壓。但野村投信強調，AI基本面仍佳，巨頭持續擴大資本支出，長期成長動能不變。資金轉向CoWoS、CCL、記憶體等「缺貨漲價」AI概念股，及重電、塑膠等傳產族群。建議採主動式ETF，佈局AI剛性需求與傳產輪動，掌握產業典範轉移契機。
聯發科強攻AI／調手機千人軍團轉攻客製化晶片 聯發科蔡明介集中火力衝AI
新年伊始，台灣IC設計龍頭聯發科股價大噴發，一月下旬連續飆漲，市值衝上歷史新高，完全不受外界看衰今年手機出貨量的影響。本刊調查，看準AI大趨勢，聯發科董座蔡明介決定變換隊形，近期調派手機晶片上千研發團隊，轉調開發工業級ASIC（客製化晶片），除穩住Google首張ASIC大單外，同時也與輝達創辦人黃仁勳合作，搶攻AI PC市場。「為把握這個好機會，蔡明介天天緊盯進度，嚴格要求團隊絕不能夠出現任何閃失。」知情人士透露。
AI把一族群打成夕陽產業！大廠股價崩99％ 專家：步報紙後路
美國科技股上周五大反攻，道瓊飆升逾1200點，但有一族群長期卻呈弱勢趨勢，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，AI正在吞噬軟體，恐會是新的殺戮戰場。
鈣鈦礦材料寶藏股！這檔急拉漲停成週量價王 三大法人睽違1年單週進貨破500張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（02/02～02/06）下跌280.83點，收在31,782.92點，週跌幅0.88%。安可（3615）是錸德集團旗下鍍膜代工廠，...