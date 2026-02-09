昔10分鐘賣5百萬桶！陸即食火鍋「自嗨鍋」下神壇 關聯企業申請破產

曾一度風靡大陸市場的即食火鍋品牌「自嗨鍋」，如今正站在破產邊緣。（圖／翻攝自百度百科）

曾一度風靡大陸市場的即食火鍋品牌「自嗨鍋」，如今正站在破產邊緣。天眼查APP顯示，自嗨鍋關聯公司「杭州金羚羊企業管理諮詢有限公司」近日新增一則破產審查案件，申請人為馬某，案件由杭州市餘杭區人民法院受理。

綜合陸媒報導，早在去年11月，杭州金羚羊因與馬某之間的勞動爭議糾紛，被法院限制高消費，其法定代表人蔡紅亮亦被列入限制名單。根據天眼查資料，該公司及蔡紅亮名下累計已有12條歷史限制消費令。

據了解，蔡紅亮曾創立休閒零食品牌「百草味」，並於2016年將其出售給「好想你」。2018年，蔡紅亮再度創業，成立杭州金羚羊並推出自嗨鍋品牌。憑藉高頻次、重投入的營銷策略，自嗨鍋迅速成為現象級網紅產品，曾創下10分鐘銷售500萬桶、年銷售額突破10億元的紀錄。

在資本層面，自嗨鍋一度備受歡迎。2018年至2021年間，杭州金羚羊完成5輪融資，累計金額超過人民幣5.5億元，估值最高達人民幣75億元，投資方包括中金公司、經緯創投、泰康投資等知名機構。2023年3月，蓮花健康曾公告擬以人民幣3億至6億元收購杭州金羚羊不低於20％的股權，但交易最終未能完成，且因高溢價問題引發監管問詢。

從經營表現看，公司盈利能力持續承壓。2020年至2022年，杭州金羚羊營收分別為人民幣9.58億元、9.92億元和8.2億元，網路銷售連續下滑，淨利潤亦一度大幅虧損。由於過度依賴營銷、消費場景單一，其市場份額逐年下降。2024年，因拖欠分眾傳媒款項，公司被強制執行。

截至目前，杭州金羚羊被執行金額累計超過人民幣1.4億元，並存在多條失信與股權凍結信息。蔡紅亮名下關聯企業多數已註銷，僅剩3家公司仍在存續。

