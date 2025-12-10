昔30張無碼寫真外流！童顏巨乳攝影師6年後回來了 網看傻：越來越犯規

中國正妹攝影師「待安娜」當年因童顏巨乳外型爆紅。（翻攝自IG＠gurl_anna）

中國正妹攝影師「待安娜」當年因童顏巨乳外型爆紅，在PTT表特板掀起騷動，如今事隔6年，再因1張照片掀起網友暴動。

被封為「童顏巨乳」的待安娜，外型甜美可愛，擁有火辣身材，8日在IG上分享多張辣照，只見她穿著紅色格子的比基尼，面對鏡頭甜甜地笑，姣好身材一覽無遺，只見她比起6年前青澀模樣，多了一份輕熟感，但仍看不出已年過30。

待安娜8日一系列照片，再引發網友暴動。（翻攝自IG＠gurl_anna）

事隔6年，待安娜再因泳池照引發暴動，一系列充滿夏日氣息的照片曝光後，隨即掀起大票網友朝聖，紛紛跨讚「美了好多」「瘦蠻多的」「美了好多」「健身女孩」「根本越來越犯規」。

事實上，現年35歲的待安娜，是一名專業攝影師，甜美臉蛋有著逆齡童顏，加上一對傲人又凶狠的上圍，累積大票粉絲追捧，前幾年也被網友挖到曾在泰國拍過大尺度寫真，甚至一整套超過30張的無碼圖片在網路上流傳，一度掀起暴動。

