昔60公斤模樣曝光！「靈活胖子」蔡易餘披競選背帶卡住 賴清德笑了

民進黨中央召開民進黨縣市長提名嘉義縣、台南市、高雄市記者會，翁章梁秀蔡易餘年輕時瘦的照片。廖瑞祥攝



民進黨今（1/21）舉行嘉義縣、台南、高雄提名記者會，也邀請現任嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁出席，象徵「交棒」。翁章梁秀出嘉義縣長參選人蔡易餘60公斤時的照片，讚蔡易餘現在是靈活的胖子，而民進黨主席、總統賴清德為蔡易餘繫競選背帶時一度卡住，讓賴清德笑出來。

翁章梁致詞時說，很多人認識蔡易餘時是個胖胖的蔡易餘，很多人可能沒看過蔡60公斤的時候。翁章梁拿出手機秀出蔡易餘60公斤照片，表示自己常笑蔡易餘為何會這麼重，實際上蔡易餘是一個深耕基層的民代，又沒娶老婆，每天幾乎都回到地方跟選民在一起，隔天一大早坐高鐵到立院開會，這十年的累積，讓大家看到蔡易餘現在是靈活的胖子。

翁章梁認為，蔡易餘未來也一定會是有行動力的縣市首長，蔡易餘年輕有活力，嘉義縣正在轉型，未來10年是嘉義的黃金十年，由蔡易餘來接棒，會對嘉義的轉型更好，未來會有更多投資發展。

他說，好不容易這7、8年在中央支持下，嘉義縣民開始恢復自信，土地開始慢慢有活力，這是大的轉變，要有人持續帶動，帶動嘉義發展火車頭就是嘉義縣政府，嘉義縣長非常重要，蔡易餘代表民進黨選舉，也希望選民繼續支持，讓蔡易餘領導嘉義縣未來的黃金十年。

蔡易餘致詞表示，未來他會扛起責任，會好好與接下來出場的鄉鎮市候選人好好合作，打贏選舉，延續嘉義累積的資本，他期許自己接力轉型再加速度，接續翁章梁黃金十年轉型，對人民的承諾也要加速實現。

有趣的是，賴清德為蔡易餘繫競選背帶時，一度因為蔡易餘身形過大，導致競選背帶卡住，現場傳出一陣笑聲，一旁的賴瑞隆也上前幫蔡易餘拉好背帶，賴清德也忍不住笑說「這已經是最長的」，蔡易餘則解釋「這是客製化的」。

