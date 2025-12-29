昔9藝人轉發圍台軍演「今年0人轉發」名單一次看！歐陽娜娜突官宣1事
娛樂中心／綜合報導
中國解放軍東部戰區今（29日）宣布，即日起動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽及台灣北部、西南、東南與以東海域，展開代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，並預告將於30日實施實彈射擊。不過回顧去年10月，解放軍曾發動「聯合利劍－2024B」軍演，當時《央視新聞》在微博發布「亮劍」圖卡，多名中國藝人跟進轉發。台灣藝人方面，則由歐陽娜娜率先轉發，被外界形容為「搶頭香」。相較於當時藝人轉發聲浪，此次「正義使命－2025」軍演公布後，社群平台上卻未見台灣藝人跟進轉發相關貼文，呈現「零轉發」狀態。
中國解放軍東部戰區今（29日）宣布，自即日起動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽及台灣北部、西南、東南與以東海域，展開代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，並預告將於30日進行實彈射擊。相關消息曝光後，引發各界關注，不過相較過去藝人紛紛表態的情況，此次社群平台上卻未見台灣藝人轉發相關貼文。
回顧去年10月14日清晨，解放軍宣布啟動「聯合利劍－2024B」軍事演習，歐陽娜娜第一個轉發《央視新聞》「亮劍」圖卡。（圖／翻攝自微博）
回顧去年10月14日清晨，解放軍宣布啟動「聯合利劍－2024B」軍事演習，《央視新聞》隨即在微博發布「亮劍」圖卡，內容寫下「台獨是死路一條」、「只有一個中國」，並附文呼籲網友轉發支持，多名中國藝人第一時間跟進轉發。台灣藝人方面，則由歐陽娜娜率先轉發，被外界形容為「搶頭香」。
歐陽娜娜當時除分享《央視新聞》貼文外，還加註「#台灣自古就是中國領土#只有一個中國！」，引來不少中國網友按讚力挺，甚至有人直言「一直很喜歡娜娜的原因，就是感覺其他台灣藝人很少跟著發這個」。其妹妹歐陽娣娣則在軍演結束後，於當日晚間6點02分補轉發該文，同樣寫下「只有一個中國」，被網友形容為「補交作業」。此外，張韶涵也轉發「亮劍」圖卡，並寫下「祖國統一，勢不可擋」；林瑞陽、張庭夫婦則分別發文表示「捍衛國家主權！維護國家統一」、「只有一個中國」。文淇、明道、邱心志等人，當時共有8位台灣藝人轉發相關貼文，引發台灣社會高度討論。
針對此事，陸委會與文化部今年5月啟動聯合調查，釐清多名藝人是否涉及與中共黨政軍合作，並向藝人或其經紀公司發函要求說明。文化部表示，多數藝人回應相關貼文為中國經紀公司操作，或本人並不知情，也有部分藝人坦言當時感到緊張，並承諾未來將遵守相關法令。今年8月，陸委會副主委兼發言人梁文傑也進一步說明，該案完成告誡程序後，政府將持續關注，未來若再發生類似情況，將依規定處理，「這次不會有懲處，但下一次一定會動用相關規定」，強調政府態度是認真的。
於去年率先表態的歐陽娜娜，今日則在微博更新近況，發文寫下「一起在音樂中相見」。（圖／翻攝自微博）
而在解放軍再次宣布「正義使命－2025」演習之際，過去曾高調轉發軍演貼文的台灣藝人，這次則選擇噤聲，社群平台未見相關轉發。至於去年率先表態的歐陽娜娜，今日則在微博更新近況，發文寫下「一起在音樂中相見」，並標註節目《有歌》第二季陣容官宣相關標籤，而相較於微博上的工作宣傳，歐陽娜娜在小紅書的最新一則動態，則停留在先前前往迪士尼遊玩的生活照，內容輕鬆日常，未見任何政治相關表態，動向與軍演話題形成對比，再度引發外界關注。
歐陽娜娜在小紅書的最新一則動態，則停留在先前前往迪士尼遊玩的生活照。（圖／翻攝自微博）
原文出處：怕懲處？昔9藝人轉發圍台軍演「今年0人轉發」名單一次看！歐陽娜娜突官宣1事
更多民視新聞報導
傅子純驚爆「藏私生子」孩子的媽竟是蘇晏霈？他曬合照親自回應了
李多慧辣穿透膚衣「黑Bra現形」 熱舞13秒晃片流出！
李運慶《豆腐媽媽》首演八點檔就挑戰「渣男」外遇王晴！正宮蘇晏霈全被蒙鼓裡
其他人也在看
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前 ・ 19
GD成救贖！小S深夜告白「讓我勇敢面對世界」 親吐：低潮期靠你撐過
韓流天王G-DRAGON（權志龍、GD）11月初在台北大巨蛋開唱，不只吸引大批粉絲朝聖，演藝圈也掀起追星潮。本報先前直擊小S（徐熙娣）身穿GD灰色周邊低調現身觀眾席，如今她更被網友發現，私下在GD的社群貼文下留言致謝，感性話語意外曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 73
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 64
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 83
福原愛再婚「泡溫泉發現懷孕」 媽媽聞好消息反應曝光
日本前桌球選手福原愛日前公開再婚懷孕的消息，掀起台、日、陸網友熱議，前夫江宏傑也透過經紀人表示「祝福」。而29日又有新的訪談內容出爐，福原愛再透露發現懷孕的過程，也曝光媽媽得知好消息的反應。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 39
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 10 小時前 ・ 282
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 159
影／小哈利「3頂尖大學全考上」 伊能靜驕傲誇：就是小學霸
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人庾澄慶及伊能靜的透露兒子小哈利（庾恩利），2023年從紐約大學導演系畢業，而伊能靜先前與兒子合體直播時，也提到他過去考...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
許純美天價通告費曝光 趙正平被揭「失控」折疊椅砸主持人
趙正平也舉例：「以前許純美1集10萬，不然她不上，但沈玉琳還是常常發她，因為集集收視率爆表。」但同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費：「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，反正就是一直在那邊唱衰人家...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 14
申敏兒、金宇彬完婚！神仙夫妻兩套婚紗品牌公開，閨蜜孔曉振當年也穿它
從公開戀情到一路相伴至今，申敏兒與金宇彬這段「神仙情侶」的愛情長跑，終於迎來最浪漫的章節，兩人正式完婚的消息一出，對時尚迷來說，最值得細看的一點除了「他們結婚了」，當然不會少了女神在重要時刻到底穿了什麼？這次申敏兒兩套不同風格的婚紗：一套簡marie claire 美麗佳人 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
好誠實！戴佩妮哽咽攤牌 承認票房慘烈取消中國2場演唱會
金曲歌后戴佩妮近期正在中國進行的「雙生火焰」巡迴演唱會，昨（27日）唱到四川成都，她突在台上哽咽宣布，確定取消原訂於北京與廣州舉行的演出。她坦率向歌迷承認，是因票房未達預期，難以負擔高規格舞台成本，最終只能做出艱難決定，「很可惜，但沒有遺憾。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 35
韓籍女神南珉貞「二度遇強震」！當下先做1事 粉絲笑：越來越像台灣人
昨（27）日晚間11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台多地明顯有感，不少民眾深夜被嚇醒。韓籍啦啦隊女神南珉貞來台後已是第二度遇上大地震，當下也被嚇得不輕，她第一時間就在 Threads 發文直呼：「地震 好大！！！！！！」並搭配5個驚恐表情符號，真實反應引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
福原愛再婚懷孕！溫泉旅行「聞硫磺味噁心」驚覺中獎 橫濱男反應曝光
37歲的日本前桌球天后福原愛自從與江宏傑離婚後，私生活動向一直是媒體關注焦點。近日她接受日媒專訪，親口證實已於2025年初夏與當初被傳出不倫戀的「橫濱男」A先生正式入籍結婚，且腹中已懷有第三胎！福原愛回憶，發現懷孕的過程相當戲劇化：當時她正與家人在溫泉旅行，一向熱愛泡湯的她，竟然對空氣中的「硫磺味」感到異常噁心反胃，這才察覺身體有異，檢驗後確認喜迎新生命。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 4
專訪／郭書瑤用交友軟體被檢舉！信義區遇帥潮弟弟 被要IG下秒尷尬了
郭書瑤（瑤瑤）近日為影集《何百芮的地獄戀曲》（原名《何百芮的地獄毒白》）第二季宣傳接受《三立新聞網》專訪，談到感情與生活狀態時毫不避諱，自曝已單身七年，更分享出國旅遊時一度嘗試交友軟體，被誤會盜用照片，甚至遭到舉報封鎖，讓她哭笑不得。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 10