昔9藝人轉發圍台軍演「今年0人轉發」名單一次看！歐陽娜娜突官宣1事

中國解放軍東部戰區今（29日）宣布，即日起動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽及台灣北部、西南、東南與以東海域，展開代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，並預告將於30日實施實彈射擊。不過回顧去年10月，解放軍曾發動「聯合利劍－2024B」軍演，當時《央視新聞》在微博發布「亮劍」圖卡，多名中國藝人跟進轉發。台灣藝人方面，則由歐陽娜娜率先轉發，被外界形容為「搶頭香」。相較於當時藝人轉發聲浪，此次「正義使命－2025」軍演公布後，社群平台上卻未見台灣藝人跟進轉發相關貼文，呈現「零轉發」狀態。

中國解放軍東部戰區今（29日）宣布，自即日起動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽及台灣北部、西南、東南與以東海域，展開代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，並預告將於30日進行實彈射擊。相關消息曝光後，引發各界關注，不過相較過去藝人紛紛表態的情況，此次社群平台上卻未見台灣藝人轉發相關貼文。





回顧去年10月14日清晨，解放軍宣布啟動「聯合利劍－2024B」軍事演習，歐陽娜娜第一個轉發《央視新聞》「亮劍」圖卡。（圖／翻攝自微博）









回顧去年10月14日清晨，解放軍宣布啟動「聯合利劍－2024B」軍事演習，《央視新聞》隨即在微博發布「亮劍」圖卡，內容寫下「台獨是死路一條」、「只有一個中國」，並附文呼籲網友轉發支持，多名中國藝人第一時間跟進轉發。台灣藝人方面，則由歐陽娜娜率先轉發，被外界形容為「搶頭香」。

歐陽娜娜當時除分享《央視新聞》貼文外，還加註「#台灣自古就是中國領土#只有一個中國！」，引來不少中國網友按讚力挺，甚至有人直言「一直很喜歡娜娜的原因，就是感覺其他台灣藝人很少跟著發這個」。其妹妹歐陽娣娣則在軍演結束後，於當日晚間6點02分補轉發該文，同樣寫下「只有一個中國」，被網友形容為「補交作業」。此外，張韶涵也轉發「亮劍」圖卡，並寫下「祖國統一，勢不可擋」；林瑞陽、張庭夫婦則分別發文表示「捍衛國家主權！維護國家統一」、「只有一個中國」。文淇、明道、邱心志等人，當時共有8位台灣藝人轉發相關貼文，引發台灣社會高度討論。

針對此事，陸委會與文化部今年5月啟動聯合調查，釐清多名藝人是否涉及與中共黨政軍合作，並向藝人或其經紀公司發函要求說明。文化部表示，多數藝人回應相關貼文為中國經紀公司操作，或本人並不知情，也有部分藝人坦言當時感到緊張，並承諾未來將遵守相關法令。今年8月，陸委會副主委兼發言人梁文傑也進一步說明，該案完成告誡程序後，政府將持續關注，未來若再發生類似情況，將依規定處理，「這次不會有懲處，但下一次一定會動用相關規定」，強調政府態度是認真的。





於去年率先表態的歐陽娜娜,今日則在微博更新近況,發文寫下「一起在音樂中相見」。（圖／翻攝自微博）









而在解放軍再次宣布「正義使命－2025」演習之際，過去曾高調轉發軍演貼文的台灣藝人，這次則選擇噤聲，社群平台未見相關轉發。至於去年率先表態的歐陽娜娜，今日則在微博更新近況，發文寫下「一起在音樂中相見」，並標註節目《有歌》第二季陣容官宣相關標籤，而相較於微博上的工作宣傳，歐陽娜娜在小紅書的最新一則動態，則停留在先前前往迪士尼遊玩的生活照，內容輕鬆日常，未見任何政治相關表態，動向與軍演話題形成對比，再度引發外界關注。





歐陽娜娜在小紅書的最新一則動態,則停留在先前前往迪士尼遊玩的生活照。（圖／翻攝自微博）





































