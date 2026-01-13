昕力資訊啟動 IPO 程序 拼年底前上市櫃

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，長線佈局的效益逐漸顯現，2026 年可望帶動整體營收動能，力拼虧轉盈，並啟動上市計畫。（昕力資訊提供）





台灣軟體廠商昕力資訊（7781）近來正開始啟動 IPO 相關送件申請程序，昕力資訊表示，將透過吸引資金挹注，擴大國內、外市場佈局，推升接案量與獲利動能，力拼虧轉盈，並在年底前掛牌上市，同時也積極與 AWS、Google Cloud Platform（GCP）、Microsoft Azure 三大雲端服務供應商，以及 Intel 等國際 AI 大廠展開深度合作，結合大廠品牌優勢、整合全球通路資源，打造合作共榮生態圈，將 100% MIT 自主研發的軟體實力推向全球。

昕力資訊指出，昕力以全新定位「 Your AI Partner for Mission-Critical Success」出發，藉由 AI 技術的深度整合應用，打造符合企業需求的解決方案與服務，推動產業智慧升級。昕力亦強化銷售通路，深耕雲端應用服務商，將銷售通路與客戶群擴及全球，以業務增長帶動營收提高。此外，昕力率先計畫加入 AWS 全球協同銷售計畫 ISV Accelerate（ISVA），該計畫透過深度綁定，讓昕力能整合 AWS 的全球通路資源，接觸更多潛在客戶，雙方優勢互補形成更成熟的生態圈，共同協助客戶在 AI 時代創造更大價值。





昕力資訊補充，昕力也持續經營金融保險、醫療、製造與政府領域，除了參與政府金融打詐政策，利用 AI 科技建構聯防阻詐防護網，也投入「健康台灣深耕計畫」，與多家醫療院所合作落地 AI 應用，提升臨床診斷、病歷管理與資安防護之效率，優化院內流程作業，加速台灣醫療院所 AI 化際接軌國際合規標準。





海外佈局方面，昕力資訊說明，未來仍以越南為重心，目標是持續深耕當地產業，提高市場滲透率。透過海外子公司 ALPACA Vietnam 與越南數位轉型領導企業 VDI 正式簽署戰略合作備忘錄，為日後海外攻案奠定基礎。昕力研發的智慧碳管理平台 GreenSwift，獲越南台商「和鼎隆建築」採用，協助其成為越南首家導入 AI 智慧碳盤查系統的營造建築業者。





昕力資訊總經理葉怡蘭表示，昕力長線佈局的效益逐漸顯現，2026 年可望帶動整體營收動能。在生成式 AI 趨勢持續開展下，確保接單量能穩健增長，國內與海外貢獻營收持穩。





葉怡蘭強調，過去五年，昕力成功讓 50 個 AI 專案順利上線，服務民眾超過 1.4 億人次。昕力也首創金融業專屬 LLM「Thinknova」，比現有開源生成式 AI 模型更能掌握金融法規、專業知識與投資術語。此外，昕力領先業界將 API 管理結合 Model Context Protocol（MCP），讓 LLM 把人類指令轉譯成系統能理解的程式語言，將流程自動化工作效率，解鎖 AI 創新潛力，讓 AI 真正參與企業營運。