昕昕農場推食農教育 千名師生採玉米並捐公益

學甲昕昕農場推食農教育，二十四日有佳里區信義國小學童體驗採玉米，並捐出部分玉米做公益。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊/學甲報導

學甲區昕昕農場推動食農教育，提供自家栽種的黃金玉米供大北門區中小學生採收，預計一週內約有上千位師生及家長參加。農場主人也是台南市家長會聯合會理事長賴建良表示，參與學生捐出部分數量的玉米做公益，讓孩子學習手心向下，幫助更多人。

這項「食農教育向下扎根齊心做公益」活動延續第四年辦理，起心動念的賴建良，原從事教職十年前轉型務農，在學甲開闢昕昕農場，採網室栽種小番茄、哈密瓜等，因品質佳深獲消費者青睞，由於曾從事教育工作，更了解食農教育的重要，農場接受農業部農村發展及水土保持署南區分署輔導，成為食農教育場域。

信義國小的學生走進玉米田，採收成熟的玉米。（記者盧萍珊攝）

昕昕農場歷經丹娜絲風災重創，儘管網室設備損失慘重，賴建良與妻子曾寘真仍決定提供六分地的玉米讓學生採收，二十四日有佳里區信義國小一百五十位師生及家長參加，大夥走入田間學習採收玉米，感受務農的辛苦。現場還準備煮熟的玉米讓學生們品嘗，吃到的學生都說讚。

參加採玉米學生也捐出部分數量做公益，賴建良表示，藉由農事體驗做公益，幫助學童認識在地農業、食農教育、關心土地生態，學生們捐出的玉米將送到家扶中心、養護機構及佛教團體等加菜。