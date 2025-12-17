星二代出事了！片場「襲擊大咖韓星」突然喊卡
台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由金牌監製湯昇榮首度執導，攜手新銳導演鄭乃方共同打造台韓愛情電影。電影集結韓國人氣男星振永與金鐘女星李沐、宋柏緯共譜跨國三角戀，配角陣容也充滿驚喜，郭子乾的兒子郭德君獻出大銀幕處女秀，戲中一展矯健身手襲擊振永，甚至拍到差點昏倒！老爸郭子乾也力挺以「照片」形式驚喜出演本片。
《那張照片裡的我們》由《茶金》幕後金獎團隊打造，故事以1977年桃園中壢事件為背景，講述照相館攝影師賢英（李沐飾）、韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）與熱血青年弘國（宋柏緯飾）之間的愛情與友情。12月21日振永將再度訪台，與宋柏緯出席特殊影人場活動，和影迷近距離互動。
郭子乾兒子郭德君在《那張照片裡的我們》和振永有不少動作對手戲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO）
今（17）日發布美學篇花絮，團隊在構思故事時進行大量的歷史背景田調，注意到1977年除發生中壢事件外，也是民歌興起的年代。1977年正是校園民歌大賽「金韻獎」創辦之年，大學生們帶著吉他在比賽上自彈自唱創作的歌曲，監製兼導演的湯昇榮因而決定將要角之一「弘國」設定為熱愛音樂的大學生，能唱又能創作的宋柏緯成了不二人選。湯昇榮表示：「因為這樣的背景設定，我就提議要宋柏緯一起參與創作，我帶著他與侯志堅一起完成了〈瞬間的遠方〉。」
湯昇榮請金曲作詞人葛大為先完成歌詞，再帶著歌詞與宋柏緯、侯志堅一起完成歌曲。宋柏緯回憶起創作當天，他表示：「我們在侯志堅老師的工作室11樓，落地窗前可以看到建國高架橋與信義路車水馬龍的模樣，同時一起感受文字的力量，我彈著吉他，湯哥開始唱旋律，志堅老師把音符記起來，我再試著配上和弦，完成了這首歌曲。我還記得那天寫完差不多快日落，氛圍非常浪漫。」
另一首〈此刻永遠Timeless〉由振永搭檔9m88演唱，近期在各大電台、串流熱播中。振永第一次為主演電影獻唱，上回訪台出席金馬播映時，特地與觀眾收看完電影後留到片尾聆聽歌曲。他分享：「這首歌本來就很好聽，加上是合唱曲，更能感受到金教練與賢英的淒美愛情，這樣的情感堆疊下，收尾部分也更加令人感動。」這也是他首次挑戰演唱中文、客語、韓文三種語言，被問到最困難的歌詞？他秒回：「我到現在都記得！『為你飛舞蒼穹』這句歌詞中的『蒼穹』，這兩個字發音太困難了。」此外，電影也可聽見許多6、70年代的民歌，包含〈花戒指〉、〈民國六十六年在台北〉、〈歡唱〉等，其中〈花戒指〉別具意義。湯昇榮透露，小時候就很常聽到當時歌手演唱這首歌，發現該曲其實改編自韓國民謠，十分符合《那張照片裡的我們》韓國元素的設定，特地請團隊循線聯繫到韓國版權方取得版權，安排振永片中自彈自唱這首歌。
《那張照片裡的我們》演員陣容藏不少彩蛋，郭子乾父子首度在同電影中現身。郭子乾曾以湯昇榮監製的《茶金》入圍金鐘獎戲劇節目最佳男主角，公私皆培養深厚情誼，湯昇榮知道郭子乾愛兒郭德君有豐富的舞台劇經驗，力邀他參與飾演黑衣人「阿標」一角。據悉對表演充滿熱情的郭德君從排戲就全力以赴，正式與振永對決時，還一度差點暈倒，劇組為他暫停休息，也顯現他對演戲的投入。老爸郭子乾雖無緣與兒子對戲，但在湯昇榮的安排下，友情演出片中競選候選人之一，儘管僅透過照片露臉，造型設計姚君特地為郭子乾打造競選人造型，並進行形象照拍攝，觀眾屆時可瞪大眼睛尋找郭子乾的彩蛋畫面。
