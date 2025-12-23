星二代初登大銀幕超拚！郭子乾兒子硬槓韓國男神振永

《那張照片裡的我們》導演鄭乃方(左起)、方宥心、宋柏緯、李沐、振永、郭德君、導演湯昇榮。(記者胡舜翔攝)

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《那張照片裡的我們》今(23)首映，話題落在「星二代」郭德君身上，他正是資深藝人郭子乾的兒子，首度跨足大銀幕就挑戰高強度動作戲，直接對上韓國男神振永，讓不少觀眾直呼：「這新人來頭不小！」

郭德君笑說，大家一聽到他的身分都會問「是不是很會模仿爸爸？」但他立刻澄清：「我跟爸爸路線不一樣，我比較會模仿動物。」

資深藝人郭子乾之子郭德君，首度跨足大銀幕就挑戰高強度動作戲。(記者胡舜翔攝)

片中郭德君和振永有大量追逐、對打場面，從二樓一路爬下、跳下，再窮追不捨，甚至在置物櫃間翻滾、撲地再奮力站起來，幾乎每一場都是體力極限挑戰。其中一場戲讓他印象最深刻，「整個人趴在地上，再硬撐著站起來，真的很累，也會怕受傷。」導演也在一旁補充，為了畫面到位，這些高難度動作「其實拍了不只一次」，現場氣氛緊繃。

驚險的是，拍攝當天郭德君因為一早血糖過低，在需要大喊、情緒全開的戲份時突然昏迷，劇組立刻喊停，讓他補充糖分、休息調整。振永回憶當下仍心有餘悸：「真的被嚇到，事情發生得很突然，我們馬上過去關心、扶他起來。」所幸短暫休息後，郭德君狀態恢復，敬業完成拍攝。

宋柏緯(右起)、李沐、振永。(記者胡舜翔攝)

談到第一次和韓國演員對戲，郭德君坦言壓力爆表，「一想到是韓國歐巴，還要演對手戲、甚至打架，就覺得又緊張又刺激。」不過緊張很快就被另一種「震撼」取代，他笑爆拍戲時曾整個人倒在振永胸前，「真的很大塊！」一句話讓現場瞬間笑翻。

他也忍不住讚嘆振永的偶像氣場，「真的每個角度都好帥，不管是坐著還是站著，都很有魅力，我一直在想他到底怎麼做到的？」《那張照片裡的我們》於12月24日全台上映。

