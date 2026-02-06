星二代單眼弱視合併「高度屈光不正」 醫：3到4歲眼科檢查是關鍵

【健康醫療網／記者林則澄報導】55歲女星鍾麗緹最近分享，小女兒5歲時意外被發現先天性單眼弱視，度數一度超過1000度，經治療2年後降至約500度。中華民國眼科醫學會秘書長、台大醫院眼科部醫師侯鈞賀說，孩子在剛出生時的視力都不會太好，在大腦的視覺皮層持續接收到清晰影像的刺激後，才會逐漸擁有正常人的視力，而兒童弱視的原因多樣，有的不易被早期發現。他建議家長可依衛生福利部國民健康署的兒童健康手冊指引，在孩子約3到4歲為其安排一次眼科檢查，及早測量度數、評估是否有視力問題，把握治療黃金期。

弱視成因多元 度數、遮擋與斜視都可能

侯鈞賀醫師受訪表示，兒童弱視屬於大腦視覺皮層發育的問題，許多孩子在剛出生時，大腦的視覺皮層需持續受到視網膜給予的外界影像刺激，才能逐漸達到正常人的視力水準（1.0），但當有先天白內障，或高度近視、散光、遠視，及角膜問題、眼瞼下垂等，都可能導致影像無法準確傳送至大腦，而當大腦不會解讀並進一步形成影像時，視覺皮層的發育就會受到影響，從而形成弱視。此外，斜視也可能讓孩子過度依賴其中一隻眼睛，導致另一顆眼睛的視網膜沒有接受太多影像刺激，最終出現弱視。

侯鈞賀醫師表示，當大腦視覺皮層對影像的解析度，無法讓兒童擁有接近正常視力的水準時，可能影響近距離、精細操作物品時所需的立體感，導致玩插銷類需對準的遊戲，較其他同齡人來得不靈巧，或對一般大人做得到的穿針引線動作感到困難，而當症狀較嚴重時，可能會使孩子學步的過程較不順利、步伐較慢、易跌倒等情形，若有合併斜視，則有機會出現歪頭的情況，除非視力嚴重不足，否則不太會因弱視而常摔倒。

單眼弱視更難察覺 有嚴重警訊要快就醫

弱視又分成雙眼弱視與單眼弱視，侯鈞賀醫師提醒，兒童若有單眼弱視往往難被個人或家長注意，因孩子可能會用平常「看得較清楚的那隻眼睛」應付日常生活，不一定發現自己的其中一隻眼睛其實看不清楚，相較下雙眼弱視則更易因孩子主動反應視力模糊，而被家長察覺，另當孩子出現瞳孔發白、角膜混濁、眼球位置歪斜等，都屬於較為嚴重警訊，應盡快就醫檢查病因。他也強調，弱視和近視、散光並不同，近視與散光本質上是「度數問題」，關鍵在於眼球的光學結構，能否讓外界影像準確聚焦到視網膜，若無法時則可透過配眼鏡矯正，弱視則代表大腦視覺皮層對影像的解析度沒有發育完全，不是戴眼鏡就一定能好。

黃金治療期看嚴重度 越早處理越有利

至於許多父母在意的弱視黃金治療期，侯鈞賀醫師強調，關鍵在於「視覺受干擾的情況有多嚴重，越早治療越好，拖越久越不利痊癒」，以先天性白內障，或眼瞼下垂遮住瞳孔為例，有的孩子在出生後不久就得治療，若是近視、遠視、散光等度數問題，孩子在4、5歲左右開始戴眼鏡，大多仍來得及補救視力，而若等到10歲後，弱視的治療效果就很有限，即便是看起來較輕微的散光200度，要是國中才發現並配眼鏡矯正，往往也難以恢復到原有的視力水準。

治療不只配鏡 多數仍要搭配遮眼訓練

至於兒童弱視的治療方式，侯鈞賀醫師說，若是近視、遠視、散光等度數問題造成的弱視就得配眼鏡，換作眼瞼下垂、角膜問題、白內障等先天性遮擋因素，就得由醫師評估後手術。但他也強調，後續仍應搭配「遮眼治療」，這種療法也是弱視治療的主流，概念是先遮住視力較好的那隻眼睛，讓孩子透過另一隻原有弱視的眼睛去看東西，這麼做的背後原因在於，若沒有讓孩子習慣使用視力較差的那隻眼睛，大腦的視覺皮層發育仍會跟不上來，痊癒情況也可能不如預期。

孩子恐抗拒遮眼或配鏡 醫：可獎勵引導助提高配合度

侯鈞賀醫師坦言，不論遮眼治療或配鏡，孩子一開始常常不太能接受，尤其有情緒或心智障礙的孩子會更辛苦，此時家長的協助也顯得很重要，若家長能適時用獎勵方式引導，孩子的接受度往往就會提高，少部分仍很抗拒治療的孩子，則可能需配合特殊門診的遊戲輔助，藉由循序漸進的方式讓孩子適應。此外，家長也可定期紀錄孩子治療後的反應，以利於回診追蹤復原情況。

國健署7歲前預防保健 7次補助含視力保健衛教

衛福部國健署目前補助7歲以下孩子7次的「預防保健服務」，內容包括身體檢查（個人及家族病史查詢、身高、體重、聽力、眼睛、口腔檢查、生長發育評估等）、發展診察（針對粗、細動作、語言溝通、語言認知、身邊處理及社會性發展）、衛教指導（母乳哺育、營養、發展狀況、口腔保健、視力保健、事故傷害預防等），其中未滿一歲6個月補助4次；1歲6個月至未滿2歲補助1次；2歲至未滿3歲補助1次；3歲至未滿7歲補助1次。

2024起兒童發展篩檢 7歲前再給6次免費檢查

國健署另自2024年起實施 「兒童發展篩檢服務」，提供未滿7歲的兒童6次免費的發展篩檢，內容包括粗大動作、精細動作、語言認知、社會發展等4大面向，時程分別為6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲兒童，每階段各接受1次篩檢服務，也可配合兒童預防保健服務執行。家長須攜帶健保卡及兒童健康手冊，陪同孩子前往合約院所進行篩檢服務。

確診後應規律回診 防影響學習與未來規畫

針對國健署提供兒童7歲前共13次免費檢查，侯鈞賀醫師表示，家長可遵循兒童健康手冊指引，在孩子約3到4歲為其安排一次眼科檢查，提早抓出潛在的視覺問題，多數孩子在這個年紀已能配合醫師檢查，也較不會干擾到日常的學習。一旦確診弱視，他也提醒家長務必要讓孩子規律回診，以利於醫師從孩子對治療的遵從性、療效等方面即時調整治療策略，若放任不管將可能對日後生活帶來不便，包括學習閱讀、考取駕照，甚至是工作的選擇。

